Expression, publication, lecture : des libertés à défendre

Déclaration internationale sur la liberté d’expression, de publication et de lecture

Dans le but de permettre à tous d’accéder à une grande variété d’œuvres écrites, nous nous sommes réunis pour soutenir les libertés d’expression, de publication et de lecture. Nous sommes convaincus que la société a besoin de citoyens éclairés qui, sur la base de connaissances et d’informations précises, font des choix et participent au progrès démocratique. Les auteurs, les éditeurs, les libraires et les bibliothèques ont un rôle à jouer à cet égard, qui doit être reconnu, valorisé et encouragé.

La véritable liberté de lecture signifie que l’on peut choisir parmi le plus large éventail de livres partageant le plus large éventail d’idées. Une communication sans entrave est un des composants essentiels d’une société libre et d’une culture créative, mais implique la responsabilité de résister aux discours de haine, aux mensonges délibérés et à la déformation des faits. Les auteurs, les éditeurs, les libraires et les bibliothèques apportent une contribution essentielle à la garantie de cette liberté.

Dans les limites fixées par le droit et les normes internationales en matière de droits de l’homme, la liberté d’expression des auteurs doit être garantie. Grâce à leur travail, nous comprenons nos sociétés, nous développons notre empathie, nous surmontons nos préjugés et nous réfléchissons à des idées provocatrices.

De même, les libraires et les bibliothécaires doivent être libres de présenter à tous l’éventail complet des œuvres, quel que soit le spectre idéologique. Cette liberté ne doit pas être entravée par des gouvernements ou des autorités locales, des individus ou des groupes qui cherchent à imposer leurs propres normes ou goûts à l’ensemble de la communauté, même si cela est fait au nom de la “communauté” ou de sa majorité.

Pour que les libraires et les bibliothécaires puissent présenter l’éventail le plus large possible d’œuvres écrites, il faut que la liberté d’édition existe. Les éditeurs doivent être libres de publier les œuvres qu’ils jugent importantes, y compris celles qui ne sont pas orthodoxes, qui sont impopulaires ou qui pourraient même être considérées comme offensives par certains groupes.

Il est de la responsabilité et de la mission des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires, grâce à leur jugement professionnel, de donner tout son sens à la liberté de lecture en permettant à chacun d’accéder aux œuvres des auteurs. Les éditeurs, les bibliothécaires et les libraires ne soutiennent pas nécessairement toutes les œuvres qu’ils mettent à disposition. Bien que les éditeurs et les libraires prennent leurs propres décisions éditoriales et effectuent leurs propres sélections, l’accès aux écrits ne devrait pas être limité sur la base de l’histoire personnelle ou des affiliations politiques de l’auteur.

Le risque d’autocensure dû à des pressions sociales, politiques ou économiques reste élevé et affecte tous les maillons de la chaîne, de l’auteur au lecteur. La société doit créer un environnement permettant aux auteurs, aux éditeurs, aux libraires et aux bibliothécaires de remplir librement leur mission.

Nous appelons donc les gouvernements et toutes les autres parties prenantes à contribuer à la protection, au respect et à la promotion des trois libertés susmentionnées – d’expression, de publication et de lecture – en droit et en pratique.

NdR : L'appel peut être signé par les individus, associations, entreprises ou institutions à cette adresse.

Forum international des auteurs, PEN International, Union internationale des éditeurs, Fédération européenne et internationale des libraires, Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques

