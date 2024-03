En guise de cadeau, La Volte met à l'honneur ses plus belles plumes et ses plus grands ouvrages, à travers ce nouvel écrin, mais portant une attention toujours plus importante aux enjeux écologiques. Au point d'accompagner sa présentation d'un véritable manifeste – futuriste ? Le voici exposé en intégralité ci-dessous.

Produire un livre écologique n’est pas possible. Tout simplement, produire n’est pas écologique.

Néanmoins, et parce qu’il nous importe de maîtriser l’impact des éditions La Volte sur l’environnement, nous nous efforçons d’être extrêmement attentifs aux matériaux et techniques employés dans la fabrication de nos livres. En effet, en l'état actuel de nos connaissances, la fabrication reste l’étape la plus pénalisante de la vie de nos livres, du moins en termes d’émissions de gaz à effet de serre (70% des emissions de GES).

Nous nous sommes donc attelés à interroger tous les aspects de la fabrication pour faire de meilleurs choix, en amorçant en 2020 une réflexion interprofessionnelle, occasionnant par là même la refonte de notre collection principale en 2024.

Les formats de La Volte changent pour permettre une optimisation du papier, en un format unique : 14,5 x 21 cm.

La carte de couverture sera désormais un papier de création (Rives tradition ou Arena de Fedrigoni en Italie) qui ne demande pas de pelliculage plastique.

Le papier intérieur sera du Munken bouffant ou du Clairbook blanc, comme nous les avons souvent utilisés, parce que les processus de fabrication sont documentés et sont les plus respectueux de l’environnement que nous connaissons. Il existe en effet peu de données sur l’origine de la pâte à papier notamment parce que les fibres de bois proviennent en général de nombreuses forêts et pays. Les labels PEFC ou FSC représentent un minimum, ils assurent que les papiers sont majoritairement issus de forêts durablement gérées.

Cependant cela ne suffit pas, c’est pourquoi nous avons choisi les papetiers européens les plus transparents sur l’origine du bois utilisé.

Le transport est la deuxième cause d’émission de gaz à effet de serre (GES), les imprimeurs sont proches du lieu de distribution : en Normandie (Corlet), dans la Nièvre (Laballery), dans l’Orne (Normandie Roto) ou en Mayenne (Floch). Nous continuons à avoir recours à ces partenaires en France pour les livres en noir.

Cette démarche sera explicitée en dernière page de nos livres.

Les nouvelles éditions d'Hildegarde de Léo Henry, La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, et Toxoplasma de Sabrina Calvo, paraîtront en librairie le 4 avril 2024, indique l'éditeur, qui accompagne cet anniversaire d'une nouvelle charte graphique... et bien plus. « On vous l'avait déjà annoncé en janvier : cette année, nous renforçons notre engagement écologique, affirmons notre identité visuelle », insiste l'éditeur.

