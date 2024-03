IA : un rapport “équilibré” remis à Emmanuel Macron

Commission IA : les secteurs créatifs et culturels accueillent avec soulagement un rapport équilibré

Le collectif de la création et des industries culturelles réunit les voix des arts graphiques et plastiques, de l’audiovisuel, du cinéma, du jeu, du livre, de la musique et de la presse dans le contexte du développement des applications génératives de l’intelligence artificielle.

C’est avec soulagement que nous avons pris connaissance du rapport de la Commission IA et, tout particulièrement de sa recommandation de mise en œuvre et d’évaluation des obligations de transparence des bases d’entraînement des modèles à usage général, notamment avec l’objectif d’en garantir la robustesse au regard des évolutions technologiques et des usages.

Nous saluons l’attention significative que le rapport consacre aux sujets culturels et remercions la ministre de la Culture pour son expression positive à cet égard, ainsi que plus généralement, pour son engagement marqué en faveur de la défense du droit d’auteur et des droits voisins à l’heure où se dessine le cadre d’un marché de l’IA à fort potentiel.

Au lendemain de l’adoption du règlement sur l’intelligence artificielle par le Parlement européen et dans l’attente de sa validation formelle par les États membres, l’enjeu est désormais de travailler à sa mise en œuvre effective. Nous sommes résolument prêts à participer à toutes réflexions qui permettraient d’éclairer les travaux de la Commission européenne, en particulier sur le format du résumé suffisamment détaillé que les modèles d’IA à usage général seront tenus de fournir sur leurs sources.

À LIRE — Transparence, labels... Comment réguler l'IA dans la culture ?

En effet, nous souhaitons participer à la construction d’un marché de l’IA éthique et compétitif qui pourra s’appuyer sur des solutions de licences adaptées à chaque secteur et permettre aux ayants droit de conserver le contrôle de leurs œuvres et objets protégés dans le contexte de leur usage massif. Comme nous l’avons toujours fait, nous continuerons à embrasser les innovations techniques et les opportunités qui en découlent en tenant compte des réalités économiques de nos partenaires.

Collectif de la création et des industries culturelles

Ce collectif compte, parmi ses signataires, la Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP), le Conseil Permanent des Ecrivains (CPE), La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, La Maison de Poésie, la Ligue des Auteurs Professionnels, le PEN Club France, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), la Société Civile des Auteurs Multimédia (Scam), le Syndicat des Distributeurs de Loisirs Culturels (SDLC), le Syndicat des écrivains de langue française (SELF), la Société des Gens de Lettres (SGDL), le Syndicat de la Librairie Française (SLF), le Syndicat national de l'Edition (SNE), la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (SOFIA).

Crédits photo : Domaine Public