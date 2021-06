Trois journées d'échanges entre éditeurs italiens et français, du 21 au 23 juin

Hergé au sommet réunit huit spécialistes de l’œuvre et fins connaisseurs de la vie de l’auteur autour du thème réel et symbolique des sommets. Il propose au lecteur de se replonger dans les 24 albums de Tintin, de l’Himalaya aux Andes et à la Suisse, et d'y retrouver comme un fil conducteur ce mouvement essentiellement vertical entre cimes et abîmes. L’ouvrage s’accompagne d’une préface d’Albert Algoud et d’une postface de Renaud Nattiez.