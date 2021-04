Amazon accusé d'avoir conspiré pour gonfler les prix des livres imprimés

Après le livre numérique, les ouvrages imprimés. Le cabinet d'avocats Hagens Berman a indiqué le dépôt d'une plainte, le 25 mars dernier, accusant Amazon d'avoir conspiré avec cinq groupes d'édition américains, les « Big Five », à savoir Hachette, HarperCollins, Macmillan, Penguin Random House et Simon & Schuster.

L'accusation est assez simple : Amazon et les éditeurs auraient conclu des accords commerciaux dans lesquels se trouverait une clause de la nation la plus favorisée. Cette dernière aurait garanti à Amazon le prix le plus bas pour l'acquisition des ouvrages imprimés auprès des éditeurs. Et ainsi, logiquement, réservé des prix plus élevés à la concurrence, notamment les libraires.

C'est d'ailleurs une libraire, Nina Barrett, propriétaire de Bookends & Beginnings, à Chicago, qui est citée comme plaignante. « Je travaille dans le secteur de la vente de livres depuis les années 1990, et j'ai vu Amazon devenir le géant qu'il est aujourd'hui », explique-t-elle.

« J'ai vu les dégâts qu'il a causés dans l'édition, la librairie, et dans le commerce de détail en général, j'étais aux premières loges. Des librairies indépendantes comme la mienne luttent chaque jour pour survivre dans une économie concurrentielle qui est tout sauf concurrentielle, et je suis fière de tout faire pour rétablir un équilibre », ajoute Barrett.

Vers une action d'envergure ?

L'action en justice est d'ores et déjà ouverte aux coplaignants : Hagens Berman appelle d'autres libraires à se joindre à la procédure, pour obtenir, en cas de gain de cause, des dédommagements à la hauteur des préjudices.

Le cabinet affirme en effet que l'application de la clause de la nation la plus favorisée a débouché sur l'impossibilité, pour la concurrence, de se distinguer auprès des consommateurs. Au détriment des éditeurs, qui ont ainsi accordé à Amazon plus de puissance, mais aussi avec leur collaboration : « Pour contrôler les prix de vente des livres en gros, les Big Five ont accepté des limitations anticoncurrentielles qui empêchent la plaignante et d'autres librairies de concurrencer Amazon. »

Comme indiqué plus haut, le cabinet Hagens Berman porte plusieurs autres plaintes contre Amazon et les éditeurs cités, déposées en début d'année. Mais celles-ci évoquent le livre numérique, pour lequel les mêmes accusés auraient conspiré afin d'en gonfler le prix public...

Ces plaintes surviennent aussi alors que les États-Unis et l'Union européenne s'interrogent sérieusement sur les pratiques commerciales de la multinationale.

