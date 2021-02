Quatre plaintes accusent Amazon d'avoir comploté avec les éditeurs

En établissant des accords secrets, Amazon et les éditeurs américains auraient donc lésé les lecteurs de livres numériques. C’est ce qu’une plainte affirmait, impulsée par Hagens Berman, depuis Seattle. Et une seconde s’est présentée, avançant les mêmes arguments : mi-janvier 2021, deux actions en justice assuraient que la multinationale s’était entendue avec cinq des plus importants éditeurs américains pour fixer les prix.

Le genre de choses à ne pas faire, pour ne pas aller contre les lois sur la libre concurrence...

Les trois mousquetaires, devenus quatre

Mais désormais, on recense pas moins de quatre plaintes similaires, deux de plus qu’en janvier, qui dénoncent une fixation des prix sur les livres numériques par le libraire en ligne, en association avec les éditeurs. Avec pour conséquence l’instauration d’un monopole découlant de tarifs de commercialisation effectués au détriment des lecteurs. Ces accords anticoncurrentiels provoquent une surfacturation du prix public, et une impossibilité de faire jouer les autres revendeurs.

Conclusion, une lettre accompagnée d’une proposition d’ordonnance déposée en fin de semaine dernière suggère que les quatre procédures fusionnent en une seule. Et le juge Gregory H. Woods se voit proposer un nouveau calendrier pour l’affaire globale.

Selon Publishers Weekly, les avocats des plaignants demandent une modification de leur plainte, dans les 45 jours suivant l’ordonnance qui regroupera leur tir. Autrement dit, Amazon disposera d’un délai d’un mois et demi pour répondre des accusations portées. Si leur réponse est négative, alors les demandeurs disposeront de 45 jours pour s’exprimer et d’ici quatre mois, tout le monde aura parlé.

Notons que la semaine dernière, justement, Hagens Berman avait déposé une plainte déjà modifiée, incluant tous les groupes éditoriaux comme défenseurs. Alors que les trois autres procédures ciblent exclusivement Amazon. L’hypothèse la plus probable est que les quatre actions se régularisent et prennent toutes la même ligne de conduite : Amazon et les éditeurs en cible.

Ce qui devient cocasse, et doit rappeler de sombres journées à Apple, c’est que la firme Hagens Berman avait été la première, en 2011, à déposer un recours contre Apple et les cinq grands éditeurs, pour violation des lois antitrust. Une douzaine d’autres cas avait alors fleuri, regroupés au final en un cas unique, porté par Hagens… Et la firme Apple avait fini par être condamnée.

illustration mohamed_hassan CC 0