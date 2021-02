Explorer les rues de New York à bord du Yellow Cab de Christophe Chabouté

Derrière le pare-brise du taxi driver, Chabouté brosse le portrait majestueux de la Big Apple. De Manhattan à Brooklyn en passant par le Bronx on suit les errances d'un Français migrant à la recherche du « rêve américain ». Au fil du dessin et des cases, Chabouté conte une aventure humaine hors-norme, magnifié par un traitement subtil et élégant du noir et blanc.

L'exposition « Yellow Cab » présentée par Huberty & Breyne avenue Matignon à Paris, dévoile une sélection des planches originales extraites de l'album paru chez Glénat ainsi que de grandes illustrations inédites de New York par Christophe Chabouté.

New York, juin 2015. Benoît Cohen décide, pour les besoins de l'écriture d'un scénario, de devenir chauffeur de taxi. Il passe sa licence dans une école du fin fond du Queens avant d'arpenter la ville pendant plusieurs mois. Au volant d'un taxi qu'il loue chaque matin, il espère trouver l'inspiration et apprivoiser cette capitale insolite et frénétique. Traversé de références cinématographiques et émaillé de souvenirs personnels, Yellow Cab, est un surprenant récit de voyage autour de quelques blocks, mais qui en dit long sur l'Amérique.

Yellow Cab, le récit de Benoît Cohen, a été publié en 2017 par Flammarion.

Ce roman autobiographique, Christophe Chabouté l'a découvert par l'intermédiaire de son ami CharlElie Couture. « En 2016, j'avais réalisé de nombreuses illustrations de New York pour notre exposition A Real Dream of New York avec Charlélie Couture à la galerie Huberty & Breyne. Je sortais de l'adaptation de Moby Dick et j'étais rincé, épuisé, vidé. Charlélie m'a passé ce bouquin et je me suis totalement retrouvé dans cette histoire de réalisateur en manque d'inspiration qui devient “taxi driver” à New York dans l'espoir de faire des rencontres, trouver de nouvelles idées. J'ai dévoré le livre en une nuit et j'ai voulu l'adapter », confit-il.

[Premières pages] Yellow Cab - Christophe Chabouté

Pour retranscrire l'ambiance de cette ville qui ne dort jamais, Chabouté a collecté 20.000 photos de New York, dévoré films, documentaires et musiques. Pour les personnages, le dessinateur s'est appuyé sur les descriptions de Benoît Cohen, avec la volonté de respecter le texte et l'aventure de ce dernier. « J'ai mis beaucoup de moi dans ce bouquin, en me cachant derrière Benoît », avoue-t-il.

Avec un trait fort et expressif, Chabouté saisit New York dans toute sa diversité : une ville tentaculaire, des gratte-ciels aux portes des nuages et une foule de gens pressés. Des noirs et blancs sobres et élégants. Des cases denses pour dire la démesure et d'autres muettes pour taire les silences assourdissants. Et, en filigrane, cette façon si particulière que Chabouté a, dans ses récits, de sonder l'âme humaine.

Du 5 au 20 mars 2021

HUBERTY & BREYNE

36, avenue Matignon

75008 Paris

Avant-première le jeudi 4 mars en présence de Christophe Chabouté.