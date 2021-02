Une exposition inédite Harry Potter et Les Animaux fantastiques en 2022

Dans un communiqué, Warner Bros. et son partenaire Imagine Exhibitions annoncent l'organisation, à partir de l'année 2022, d'une exposition inédite et, bien entendu, « magique ». Cette dernière sera consacrée à la saga Harry Potter et aux films Les Animaux fantastiques.

Un circuit mondial est prévu, qui empruntera le chemin de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine, de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Europe. Le monde entier en profitera, pour faire simple.

Entre 10.000 et 20.000 m2 seront nécessaires pour accueillir l'intégralité de l'exposition, selon les lieux : pour l'instant, ces derniers ne sont pas encore connus.

« Cette exposition itinérante révolutionnaire présentera des environnements magnifiquement conçus qui rendront hommage aux personnages, lieux et créatures bien-aimés vus dans les films, tout en explorant la magie cinématographique qui leur a donné vie. Les visiteurs pourront voir de près les accessoires authentiques et les costumes originaux des films Harry Potter et Les Animaux fantastiques, tout en s'engageant dans des décors et des installations innovants, impressionnants et magiques », promet le communiqué.

LITTERATURE: le phénomène Harry Potter

2022 sera définitivement une bonne année pour les amateurs de l'univers magique créé par J.K. Rowling : un jeu vidéo Hogwarts Legacy, très attendu, le troisième film de la saga Les Animaux fantastiques, et peut-être une série...