Univers Potter : pourquoi Hogwarts Legacy, retardé, doit réussir

Deux Chevaliers noirs pour le prix d'un : Ben Affleck et Mickael Keaton participeront au prochain film The Flash, acceptant d'endosser la cape et les oreilles pointues de Batman une nouvelle fois. Le premier avait renoncé à son propre film The Batman, conduisant Warner Bros à confier le rôle à Robert Pattinson dans un long-métrage réalisé par Matt Reeves, le second a incarné le justicier devant la caméra de Tim Burton, en 1989 et 1992.