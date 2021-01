Exposition : relire Madame Bovary par les objets  

L’œuvre littéraire de Gustave Flaubert Madame Bovary s’inscrit dans un territoire, celui de la Normandie et plus particulièrement de la Seine-Maritime. C’est pourquoi le Musée des Traditions et Arts Normands, riche de ses collections, présente « hors les murs » l’exposition Madame rêve en Bovary dans deux lieux emblématiques, la Maison Marrou et l’Opéra de Rouen.

À la Maison Marrou, le projet scénographique réalisé par Jean Oddes, comprend trois grands axes : littéraire en lien avec le texte de Gustave Flaubert, patrimonial grâce à l’apport de collections issues de musées de France et de collections particulières et contemporain comprenant des créations visuelles, sonores et olfactives. Y sont évoqués la vie et les tourments d’Emma Bovary, par le prisme de sa mort : son mariage avec Charles, sa vie à Yonville, sa maternité mais également ses vies fantasmées par le biais de ses lectures, ses toilettes, ses escapades amoureuses...

À l’Opéra de Rouen la scénographie est conçue à partir de malles de voyage, qui, comme autant de loges d’opéra, offrent la possibilité de créer des micro-univers dédiés à l’un des aspects de la musique dans le roman. Elles constitueront pour le public venu à l’Opéra le cheminement logique et la base d’un voyage imaginaire pour aller à la rencontre d’Emma et de Flaubert.

Relecture matérialiste

En faisant appel au scénographe et architecte d’intérieur Jean Oddes, c’est à une scénographie, outil de médiation spatiale, que l’exposition Madame rêve en Bovary a voulu avoir recours pour valoriser l’œuvre majeure de Gustave Flaubert.

Donner à voir la toile de fond du roman, les décors de la paysannerie enrichie du Pays de Caux, ceux de la petite bourgeoisie rurale industrieuse mais également ceux des sociétés aristocratiques, ceci au travers des collections XIXème du Musée des Traditions et Arts Normands Château de Martainville, tel était le premier enjeu de cette mise en espace.

La scénographie se veut volontairement immersive. L’exposition nous fait entrer chez Charles et Emma Bovary à Yonville, quelques heures après la mort d’Emma. Emma vient de rendre l’âme, la maison, ses meubles et ses souvenirs seront bientôt vendus. Parcourant les pièces de l’exposition, c’est le roman de Flaubert que le visiteur feuillette, revoyant la vie d’Emma dans un curieux système de flash-back.

Une web application est de plus dédiée à l’exposition. Le Département de la Seine Maritime a fait le choix de l’innovation émotionnelle, en confiant à Musair, startup née dans les Hauts-de-France, la conception de la médiation sonore de l’exposition.

Le parcours mêle voix et musiques et fait la part belle au texte de Flaubert, mis en majesté au cœur de ce récit contemporain. Cette expérience sonore est accessible sur smartphone et par Internet, sans téléchargement.

Crédit photo : Madame Bovary de Claude Chabrol - Robe de bal (reproduction) vers 1859, soie rayée, dentelle ancienne, tulle plumetis en coton, Collection La Dame d’Atours © Patrick Dallanégra - Globe de mariage, Normandie, vers 1860, Collection Musée des Traditions et Arts Normands © Véronique Hénon