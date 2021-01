Boris Vian et Jack London revisités en bande dessinée

Grandes figures de l’animation et détenteurs du prestigieux Prix de Rome (1976), les frères Brizzi offrent avec L’Écume des jours (2020, éd. Futuropolis) une somptueuse version illustrée du roman le plus emblématique de Boris Vian, à travers une cinquantaine d’illustrations au crayon de cire réalisées à quatre mains.

PAUL & GAËTAN BRIZZI L'Écume des jours – Le Chemin des globes, illustration originale, 2019 Crayon de cire sur papier

Humour grinçant, décors changeants et surréalistes, inventions des plus loufoques, les frères Brizzi rendent hommage à la plume de l’écrivain. L’exposition présentera également les planches originales de L’Automne à Pékin (2017, éd. Futuropolis), leur première adaptation en BD d’une des œuvres les plus complexes de Vian, ainsi que de magnifiques illustrations inédites réalisées spécialement pour l’occasion.

Nés en 1951, les frères jumeaux Paul et Gaëtan Brizzi sont réalisateurs de dessins animés, artistes peintres et illustrateurs. Formés par Paul Grimault - réalisateur avec Jacques Prévert du film Le Roi et l’Oiseau, ils se font remarquer en 1977 en emportant le César du meilleur court métrage d’animation pour Fracture.

Rares Français à avoir travaillé pour Disney et dirigé un studio, on leur doit entre autres Astérix et la surprise de César, La Bande à Picsou et la séquence de L’Oiseau de feu dans Fantasia 2000. Ils sont les auteurs de L’Orlando furioso, (2005 , éd. Polistampa - Italie), du catalogue d’exposition : Opéras (2013, éd. Daniel Maghen), de La Cavale du Dr Destouches, d’après l’œuvre de Céline, avec Christophe Malavoy (2015, éd. Futuropolis), et de la bande dessinée L’Automne à Pékin (2017, éd. Futuropolis), d'après le roman de Boris Vian.

En 2020, ils signent une nouvelle adaptation de Boris Vian avec L'Écume des jours, une somptueuse version illustrée du roman emblématique de l'écrivain chez Futuropolis. Paul et Gaëtan Brizzi exposent régulièrement leur travail à la galerie Daniel Maghen (2013, 2016, 2021) à Paris. En 2019, la Petite Galerie du Musée du Louvre présentait une planche originale de leur adaptation de L'Automne à Pékin dans l'exposition L’Archéologie en bulles.

PAUL & GAËTAN BRIZZI Swing, illustration originale inédite, 2020 Crayon de cire sur papier

Après le succès du Loup des mers (2017), Riff Reb’s replonge dans l’univers de Jack London avec une adaptation magistrale en deux volumes du Vagabond des Étoiles (2019-2020, éd. Soleil). Ce chef-d’œuvre littéraire publié en 1915 raconte la vie de Darrell Standing, un condamné à mort emprisonné à San Quentin en Californie, qui s’évade au gré de voyages astraux dans des vies passées, pour échapper aux tortures que lui infligent ses geôliers.

RIFF REB'S Le Vagabond des Étoiles (T.1) Illustration originale réalisée pour la librairie Bédé en Bulles (Perpignan) Encre de Chine et crayon sur papier

Au scénario comme au dessin, Riff Reb’s déploie toute l’étendue de son talent pour donner vie à ce récit engagé et poignant. Son trait, d’une justesse et d’une expressivité époustouflantes, restitue avec force l’atmosphère singulière de ce livre, passant du rêve à la réalité en quelques cases, et traversant les époques avec aisance.

Pour l’exposition, Riff Reb’s dévoile quatre-vingts des plus belles planches originales de la série, ainsi que des pages et illustrations du Loup des Mers, sa première adaptation en BD d’un roman de Jack London.

Né en Algérie en 1960, Dominique Duprez dit Riff Reb’s, est un dessinateur et scénariste de bande dessinée basé au Havre. Après des études à L'École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, il fonde en 1984 l’atelier Asylum avec son ami et auteur Arthur Qwak, un lieu de créativité reconnu. Ils sont rapidement rejoints par plusieurs dessinateurs et scénaristes dont Cromwell et Édith.

RIFF REB'S Marines Sir Walter Raleigh, illustration originale Encre de Chine et crayon sur papier

Leur premier projet : Les Mondes Engloutis, une série animée, parallèlement adaptée en bande dessinée, lui ouvre les portes du 9e Art avec Le Bal de la sueur, Aaargl, La Crève, Myrtil Fauvette, Le Kid et Bergson… En quelques années, Riff Reb’s devient l’un des chefs de file d’une nouvelle école de bande dessinée, mêlant habilement un graphisme dynamique et novateur à un discours souvent irrévérencieux. Dernièrement, il a notamment publié À bord de l’Étoile Matutine, d’après le roman de Pierre Mac Orlan (2009, éd. Soleil) et La Carotte aux Étoiles (2010, éd. La Gouttière). En 2012, il signe une nouvelle adaptation : Le Loup des Mers, d’après le roman de Jack London aux Éditions Soleil.

Suivront chez le même éditeur Hommes à la mer, librement adapté des nouvelles de Conrad, Hodgson, Mac Orlan, Poe, Schwob et Stevenson en 2014, et Le Vagabond des Étoiles, une série en deux volumes d’après le chef-d’œuvre littéraire de Jack London, en 2019 et 2020. Ses œuvres de bande dessinée sont exposées régulièrement à la galerie Daniel Maghen à Paris (2013, 2015, 2021).