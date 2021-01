Brüno et l'Amérique, entre mythologies et histoires

Plonger dans l’univers de Tyler Cross, de Vintage et Badass et de L’homme qui tua Chris Kyle, c’est découvrir un univers de polars, de faits divers, de codes graphiques frôlant l’abstraction et inventant une nouvelle forme de ligne claire faite d’à-plats noirs généreux. Brüno, aux côtés du scénariste Fabien Nury, explore les paradoxes du grand récit américain.

Intitulée « America, America » en référence au film d’Elia Kazan, cette exposition rassemble pour la première fois une sélection de planches originales extraites de ces trois albums ainsi que des dessins inédits de Tyler Cross. Au-delà de la mise en abyme du dessinateur et de ses obsessions américaines, l’exposition révèle la virtuosité du trait et de la justesse des cadrages imaginés par Brüno. Adoptant une ligne claire moderne, il construit un langage graphique puissant, synthétique, à la fois narratif et artistique.

L’Amérique fait partie de Brüno, de sa culture, de son art. Pour en juger, il suffit d’examiner sa bibliographie sur la durée. La plupart de ses œuvres sont consacrées à des univers spécifiquement américains : le western (Junk), la blaxploitation (Inner City Blues), la culture pop, pulp et SF (Biotope, Lorna), et bien sûr, ses nombreuses illustrations, affiches, couvertures de disques sur le jazz, le blues, la soul…

On pourrait même affirmer, avec un minimum de mauvaise foi (donc, pourquoi s’en priver ?), que son Nemo, bien que français d’origine, a depuis des décennies été avalé, digéré et recraché par Hollywood. Brüno a créé toutes ces œuvres avec des auteurs différents, et parfois seul. C’est donc bien de lui, et de lui seul, que vient la récurrence. L’Amérique l’obsède et le fascine, c’est évident, c’est presque le fil rouge de son œuvre.

Pourtant, ce n’est pas le point commun entre tous ses travaux : en revanche, tous font partie de la contre-culture. Son seul western est spaghetti : il tient plus de Corbucci que de Ford. Ses titres pulp sont, comme il se doit, contestataires et iconoclastes. Sa musique préférée est l’expression artistique d’une minorité afro-américaine opprimée. Sa curiosité pour une sexualité diverse et bigarrée (Pornopia) porte atteinte aux bonnes mœurs des WASP et autres puritains du Tea Party… Moralité : Brüno est, de toute évidence, un artiste subversif.

C’est un hérétique en soutane, un socialiste agent du FBI. Il ne bâtit pas des mythologies, il les détourne et en change le sens — d’où la beauté et l’audace de son Nemo, seule adaptation de 20 000 lieues sous les mers qui ait creusé le sujet et les personnages, quitte à changer la morale. Brüno visite les Temples de la Grande Amérique et admire leur beauté, tandis qu’il place ses bombes en bas de leurs murs. Métis, érotomane, anarchiste : le seul problème avec cet individu, c’est qu’il faudrait le lyncher trois fois.

Dans les années 50, il aurait comparu devant la Commission d’enquête sur les activités anti-américaines, et répondu en toute candeur aux questions du Sénateur MacCarthy… Au temps de l’Inquisition, on aurait entendu ses dernières paroles sur le bûcher : « Vous ne m’avez pas cru, vous m’aurez cuit. » N’en jetons plus.

illustrations :

Inédit 13 - Tyler Cross, 2020 Encre de Chine sur papie

L'Homme qui tua Chris Kyle, Planche 5 et 6, 2020 Encre de Chine sur papier