Conspiration des imbéciles ? Amazon, accusé à son tour : Apple s'esclaffe

Sur le banc des accusés, Apple se débattait : en lançant l’iPad, et sa solution de lecture, iBooks, Steve Jobs avait surtout à l’esprit de concurrencer directement Amazon et son Kindle. Mais tout en respectant d’une certaine manière la logique commerciale des éditeurs américains : introduire un contrat d’agence permettait à chaque groupe de fixer un prix de vente, là où Amazon souhaitait imposer la logique du 9,99 $ pour tous les ebooks.

Quand l'histoire se prend les pieds dans le tapis

À l’époque, Apple se fait accuser d’avoir escroqué les lecteurs, et les éditeurs américains dans la foulée : pour éviter les frais de justice, les seconds signèrent un accord avec le ministère de la Justice, quand la Pomme partit au conflit, pour plaider sa cause. L’histoire aboutit à une amende record de 450 millions $.

Voici que l’on prend quasiment les mêmes et que l’on recommence : le cabinet d’avocats Hagens Berman change simplement de coupable. Amazon aurait donc gonflé artificiellement le prix des livres numériques, en signant des accords anticoncurrentiels avec les cinq plus grands groupes du pays. Exactement le même fondement que celui de la procédure où Apple fut embarqué.

Au cœur de la problématique juridique se trouvait la clause de Nation la Plus Favorisée, appliquée entre entreprises : « D’une manière générale, la clause NPF signifie que, toutes les fois qu’un pays réduit un obstacle tarifaire ou ouvre un marché, il doit le faire pour les mêmes biens ou services provenant de tous ses partenaires commerciaux, que ceux-ci soient riches ou pauvres, faibles ou puissants. » Apple avait en effet permis aux éditeurs d’établir un prix unique, contractuellement, avec les mêmes conséquences que la loi Lang en France : fin de la concurrence sur le prix de vente. La différence entre les revendeurs basculait alors sur une offre qualitative, non plus quantitative monétairement.

Régularisation du marché, un dommage collatéral

Le ministère de la Justice avait balayé les arguments démontrant que cette clause avait rééquilibré les forces entre les géants de la high-tech, les chaînes de librairies et les libraires indépendants : plus personne ne pouvait faire de l’ebook un produit d’appel, tout le monde était logé à la même enseigne. Mais on ne plaisante pas avec les consommateurs outre-Atlantique.

Pourtant, après la condamnation d’Apple en 2013, une période de deux années fut imposée, où les revendeurs purent fixer librement le prix de vente des ebooks commercialisés. Ce n’est qu’à son terme que de nouveaux contrats d’agence, remaniés, purent être signés. Au bénéfice cette fois d’Amazon, si l’on en croit la procédure en cours.

Chose amusante : avant que l’iPad n’arrive sur le commerce, Apple avait donc négocié, avec chaque groupe individuellement les nouveaux contrats. Et chaque groupe avait alors révisé ses propres contrats avec tous les autres revendeurs. En quoi la formule employée par Amazon a-t-elle changé ? En rien du tout : la justice accuse donc de conspiration tous les opérateurs, trame ourdie au bénéfice de Jeff Bezos, qui aura ainsi consolidé sa position dominante sur le marché américain.

Pourtant, pas plus qu’Apple à l’époque, Amazon ne semble avoir conspiré : les contrats signés ces dernières années résultent encore une fois de négociations secrètes, menées indépendamment les unes des autres. Chaque groupe éditorial a aménagé ses propres conditions — qu’Amazon tire les marrons du feu, après la condamnation d’Apple, n’implique pas qu’il ait conspiré quoi que ce soit. Pas plus qu’Apple à l’époque de l’attaque pour violation des lois antitrust, au final.

Amazon, pris dans les mêmes filets

Le New York Times éditorialise grandement les choses : le procès intenté à Apple visait à faire baisser le prix de vente des ebooks. Cela a marché durant une période de deux années, avant que ne reviennent les contrats d’agence. En somme, toute la procédure n’a abouti qu’à une vaste mascarade, si l’intention était d’aller dans le sens des consommateurs. Le fait que ces nouveaux accords aient été passés séparément prouve qu’aucune entente n’était possible — encore qu’il faudrait examiner les documents en détails pour le garantir.

Si le gouvernement a gagné la première manche en 2013, les consommateurs américains ont fini par perdre la seconde, des années plus tard, quand l’édition américaine est parvenue à reimposer un prix de vente public. Voici donc que la troisième manche, tout aussi vaine, se profile : l’histoire repasse les plats, seul l’un des convives a changé. Et toujours en perdant de vue que les contrats d’agence régulent une partie du commerce, comme la loi sur le prix unique du livre en France, par lequel l’éditeur indique un prix public pour tout revendeur du territoire.

Mais un tel procédé législatif ne peut, du point de vue américain, qu’être perçu comme la preuve que l’Hexagone est bel et bien un pays communiste… Pour Penguin Random House, Hachette, HarperCollins, Macmillan et Simon & Schuster, 2021 signe le retour d’un vieux conflit, qui sent le réchauffé.

Selon la plainte, 90 % des ebooks vendus aux États-Unis sont achetés chez Amazon, et 50 % des livres imprimés. L’action demande une indemnisation des consommateurs lésés, des dommages-intérêts et des mesures injonctives obligeant Amazon et les éditeurs à « cesser d’appliquer des restrictions tarifaires anticoncurrentielles ». Le prix de vente aurait été augmenté de 30 %, prolonge la plainte — tiens donc…

crédit photot : Pexels CC 0; dimitrisvetsikas1969 CC 0