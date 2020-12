Une exposition sur les bandes dessinées africaines

Intégrée au sein de la saison Africa 2020, l'exposition « Kubuni, les bandes dessinées d’Afrique.s » a vu sont travail de commissariat confié à Joëlle Epée Mandengue, autrice et directrice du Bilili BD Festival de Brazzaville, et Jean-Philippe Martin, conseiller scientifique à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.

La bande dessinée africaine, riche des nombreuses cultures représentées sur le continent, est une réalité depuis des années. En témoignent des noms d'auteurs et d'autrices de plus en plus connus à l'international : Marguerite Abouet de Côte d’Ivoire, Barly Baruti du Congo RDC, Didier Kassaï de Centrafrique, Adjim Danngar du Tchad, Gaspard Njock, Christophe Ngalle Edimo, Reine Dibussi ou Annick Kamgang du Cameroun, Joël Salo du Burkina Faso, ou encore Loyiso Mkize d’Afrique du Sud.

Gaspard Njock (Cameroun)

Des productions en provenance de près d'une cinquantaine de pays d'Afrique subsaharienne sont évoquées dans l'exposition, où se croisent dans un joyeux mélange des influences de la ligne claire, des comics super-héroïques, du manga, pour aboutir sur des créations totalement originales, à l'image de l'afrofuturisme, une esthétique qui mêle science-fiction et revendication du patrimoine noir.

Quant à l'intitulé de cette exposition, « Kubini », il signifie en swahili « création imaginaire »...

Photographie : illustration de l'affiche, par Juni Ba