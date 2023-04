En Turquie, un livre d'Aslı Erdoğan interdit par la justice

Aslı Erdoğan, citoyenne turque exilée en Allemagne, a été acquittée à deux reprises, en 2020 et 2022, par le Tribunal d’Istanbul, des accusations de diffusion de « propagande terroriste » portées contre elle par le gouvernement turc.

Ce dernier, pour justifier ces attaques en justice, avait cité des articles signés par Aslı Erdoğan dans le journal Ozgür Gündem, concernant notamment la situation de la population kurde en Turquie. Ces mêmes textes ont été publiés en recueil, en France, sous le titre Le silence même n'est plus à toi, en 2017, aux éditions Actes Sud.

Solidarité avec Erd Agron

Au cours de l'année 2022, Aslı Erdoğan avait fait parvenir à l'écrivain kurde Erd Agron, détenu dans la prison de Sakran, à Izmir, un exemplaire de ce même recueil, Artık Sessizlik Bile Senin Değil, publié en turc par la maison Karakarga Yayınları en 2017. L'idée étant de lui permettre de traduire l'ouvrage en kurde.

Mais Agron ne recevra jamais le livre, confisqué par l’administration pénitentiaire. Prévenu, le détenu dépose un recours, auquel succède une nouvelle réponse négative. Il fait alors appel de cette décision auprès de la 1ère Haute Cour criminelle de Karşıyaka.

Cette dernière a confirmé la position des autorités pénitentiaires, et plus encore. Pour la justice turque, Le silence même n'est plus à toi pourrait « renforcer l'organisation des personnes détenues par l'institution pénitentiaire, provoquer des incidents contre le personnel de l'institution pénitentiaire en raison du ressentiment et de la haine contre les représentants de l'État attisés par le livre, et mettre en danger la sécurité et l'ordre au sein de l'institution ».

Censure partielle, mais censure quand même

Le verdict de la Haute Cour criminelle de Karşıyaka aura des conséquences importantes sur la diffusion du livre d'Aslı Erdoğan. Au-delà de l'établissement de Sakran, l'ouvrage est en effet interdit « dans toutes les prisons, mais aussi les écoles, les bibliothèques et les institutions publiques », souligne l'autrice elle-même dans un communiqué de l'organisation PEN Deutschland, qui défend la liberté d'expression des auteurs et autrices.

« Il ne s'agit pas encore d'une interdiction de vente, donc les libraires peuvent continuer de proposer le livre, mais, avec cette décision, ils risquent néanmoins des contrôles et des saisies. Dans les faits, cela limitera la distribution et la vente du titre. » – Aslı Erdoğan, communiqué de PEN Deutschland

Vendu à plus de 30.000 exemplaires en France (grand format et poche confondu), Le silence même n'est plus à toi a été traduit et publié en Allemagne, Italie, Roumanie, Suède, Norvège, aux Pays-Bas et en Grèce.

Contrer l'opposition kurde

Au-delà d'une répression qui la viserait personnellement, Aslı Erdoğan estime que l'interdiction de son livre cherche à briser la solidarité entre les opposants au régime de Recep Tayyip Erdoğan. « Quand Erd Agron a traduit mon roman Le Bâtiment de pierre [traduit en français par Jean Descat, Actes Sud] en kurde, nous avons reversé les droits d'auteur aux détenus qui écrivaient en kurde. Cette décision judiciaire est peut-être une réaction à ce geste », explique-t-elle à Yeni Özgür Politika.

« Ils essayent de faire obstacle à toutes les formes de solidarité entre les auteurs qui s'expriment en turc et ceux qui écrivent en kurde, ils s'opposent à une littérature qui fait œuvre de paix, à une liberté d'expression et d'opinion. » – Aslı Erdoğan, auprès de Yeni Özgür Politika

Le PEN Club français condamne lui aussi l'interdiction, soulignant qu'« il y a là plus qu’un livre en danger. Cette décision de justice est une menace pour toutes celles et tous ceux qui, par leurs écrits, critiquent la violence d’état en Turquie. »

Outre les mesures de répression à l'égard de l'opposition au régime, Recep Tayyip Erdoğan et son gouvernement persécutent de manière récurrente les Kurdes, ainsi que leurs soutiens au sein de la population civile turque.

Citons ainsi le cas de Pinar Selek, féministe, antimilitariste, sociologue, écrivaine et militante emprisonnée et torturée, désormais réfugiée en France, parce qu'elle avait entrepris des recherches sociologiques sur les citoyens kurdes. Elle est toujours accusée d'avoir commis un attentat en 1998, et sous mandat d'arrêt international.

Acquittée à plusieurs reprises, elle doit subir un nouveau procès en septembre 2023, et risque la réclusion à perpétuité.

Photographie : Aslı Erdoğan en 2020 (Carole Parodi, CC BY SA 4.0)