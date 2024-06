Céret : Le Festival La Moisson révèle sa programmation 2024

Parmi les invités d'honneur, Agnès Desarthe, plusieurs fois récompensée (Livre Inter, Prix littéraire du Monde, Renaudot des Lycéens) et Gilles Marchand, récent lauréat du Prix des libraires 2023. Ils présenteront leurs œuvres Le château des rentiers et Le soldat désaccordé à travers des lectures dansées et musicales.

Le festival mettra également en lumière des auteurs coup de cœur tels que Caroline Deyns avec son nouveau roman MURmur, et les auteures catalanes Eva Baltasar et Najat El Hachmi qui partageront leurs écrits. Les correspondances de Francis Scott et Zelda Fitzgerald seront interprétées par Elizabeth Masse et Julien Sabatié Ancora, tandis que les correspondances de Colette et de Max Jacob seront également mises en scène.

Pour le jeune public, des ateliers de lecture à voix haute seront restitués par les élèves des établissements locaux, et une lecture musicale spécialement destinée aux enfants aura lieu à la Médiathèque.

Le festival propose une offre riche et variée pour tous les publics, avec la présence de la librairie « Le Cheval dans l’Arbre » pour des séances de signatures. L'entrée est gratuite dans la limite des places disponibles.

Ci-dessous, le programme complet :

Crédits photo : Festival La Moisson