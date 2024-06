James Ellroy et Sylvain Tesson au tout premier Festival Cultissime

Le trio entend, à travers cette exploration d'une thématique à la fois universelle et personnelle, replacer le plaisir au cœur de la lecture : « Chacun a son propre panthéon littéraire, qu'il s'agisse des classiques comme Dumas ou Hugo, des bandes dessinées, ou même des œuvres de mangaka comme Tezuka. Ce fil conducteur permet d'intégrer toutes les bibliothèques idéales », décrit Phalène de La Valette.

"Notre mythologie commune"

Toutes trois, à l'occasion d'un micro-trottoir dans les rues d'Angers, ont constaté à quel point le choix d'une œuvre culte peut surprendre : Au Pays des Gueules Bleues de Julien Derouet et Nicolas Jallot, parce que ça raconte bien un vécu, Tout le bleu du ciel de Melissa Da Costa, pour sa charge émotionnelle, Rhinocéros d'Eugène Ionesco pour sa dimension existentialiste, Les Yeux de Mona Lisa de Thomas Schlesser pour sa savante sensibilité, la saga SF Red Rising, le manga Fairy Tail, The Devil's Song de Chloé Wallerand, Les Misérables... Des œuvres qui parlent de ses lecteurs, émeuvent, ou offrent simplement un moyen de s'évader.

Le festival porte un objectif : pouvoir associer et donner la parole à toutes les formes de littérature, qu'elles soient d'auteurs disparus ou contemporains.« Ce dialogue entre les époques et les styles enrichit notre compréhension de la littérature et de son impact sur nos vies », constate le trio.

Dans cette optique, le festival marchera sur deux jambes : culture populaire et culture savante. « En célébrant les chefs-d'œuvre de ces deux sphères, le festival cherche à jeter des passerelles entre elles, les enrichissant mutuellement sans préjugés », juge le scénariste de bande dessinée Alain Ayroles, un des trois parrains de cette première édition. Bernard Werber, autre parrain, est lui formel : « Les frontières entre les genres artistiques n'existent pas. » La marraine Clémentine Beauvais a de son côté hâte de décortiquer la mécanique des grands textes, « notre mythologie commune ».

Trois parrains et marraines, et trois invités d'honneur, et pas des moindres : l'Américain Douglas Kennedy, le Britannique Mark Millar et le Belge Jean Van Hamme. Autre très bel invité en la personne de James Ellroy, grâce à une collaboration avec le festival America qui accueillera le maître cette année. À cette occasion, l'adaptation de son roman L.A. Confidential sera notamment projetée.

Mais aussi Bernard Minier, qui partagera sa passion pour son oeuvre culte, La Montagne Magique de Thomas Mann, accompagnée par la musique de Gustav Mahler, autre de ses artiste cultes ; Jean-Christophe Rufin, Sylvain Tesson, Eric-Emmanuel Schmitt, Olivia Ruiz, Coco, le duo de Minalima, Antoon Krings, le papa des Drôles de petites Bête, Victor Dixen, ou encore Michel Hazanavicius, qui présentera son film d'animation, tiré d'un ouvrage de Jean-Claude Grumberg, La Plus Précieuse des marchandises.

Les plus nostalgiques, mais pas seulement, pourront également profiter de la présence d'un certain Capitaine Flam, de retour en septembre dans les librairies, des Chevaliers du Zodiaque, ou encore de Goldorak, qui aura le droit à sa statue géante... Les sections dédiées au cinéma, à la musique, aux séries et aux jeux vidéo s'enrichiront les prochaines semaines.

À LIRE - Cultissime, le nouveau festival consacré aux oeuvres cultes

Le festival veut s'adresser avec la même vigueur à ceux qui lisent peu, avec food trucks et autres stands de barbe à papa, créant un environnement festif idéal pour se promener et passer un agréable moment, assure Phalène de La Valette.

ActuaLitté.

Un lieu d'exception

Le Festival Cultissime, c'est enfin « un joyau architectural du gothique chargé d’Histoire » qui servira d'écrin : l'ancien Hôpital Saint-Jean, fondé par Henri II Plantagenêt, père de Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre, au XIIe siècle.

Une mise en lumière spéciale, à base de jeux de miroirs, mettra notamment en valeur les voûtes de ce trésor patrimonial. Un espace librairie sera notamment aménagé, porté par sept libraires indépendantes des environs. Un espace dédié à la jeunesse a également été dégagé, entre quiz, une chasse au trésor inspirée du Père Castor, et la présence d'un certain Harry Potter.

Phalène de La Valette cherchait un espace ouvert et majestueux pour accueillir son festival, et pour ce faire, s'est tournée vers Nicolas Dufetel, adjoint à la Culture et au Patrimoine pour la ville d'Angers.

Une initiative littéraire autour des « œuvres cultes » qui a tout de suite enthousiasmé celui qui est par ailleurs chercheur en musicologie au CNRS. Il nous raconte : « La ville a mis en place il y a 4 ans une politique de rénovation et d'extension de toutes les bibliothèques de la ville, y incluant notamment des ludothèques. Elle s'inscrit dans une ambition de mettre un accent plus fort sur la culture, alors quand Phalène a présenté son projet, le timing était parfait. » La "douceur angevine" n'est pas la mollesse, tient-il à soulever.

À LIRE - CULTISSIME : plus qu'un salon du livre ?

Près de 30 millions € ont été investis pour cette rénovation, et près de 100.000 € pour Cultissime. Le soutien de la région Pays de la Loire a par ailleurs été déterminant pour que le festival puisse se tenir, grâce à l'engagement d'Alexandre Thebault, membre du Conseil régional.

Et pour conclure, Nicolas Dufetel, quelle est son œuvre culte ? La Divine Comédie de Dante. Et vous ?

Grande salle des malades, tapisserie du Chant du monde. Patrick89 (CC BY-SA 3.0)

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)