Sorj Chalandon président de Lire à Limoges 2024

Ancien grand reporter ayant reçu le Prix Albert-Londres, il est aujourd'hui journaliste pour Le Canard enchaîné. En tant que romancier, il a dernièrement publié L'Enragé aux éditions Grasset, finaliste du prix Goncourt 2023. À ses côtés, comme invité d'honneur, Sébastien Gnaedig, qui rend hommage au reporter dans sa dernière bande dessinée, Profession du père (Futuropolis).

Plus de 200 auteurs seront présents à la patinoire avec un plateau d'auteurs jeunesse et des ateliers gratuits pour tous les âges. Parmi les auteurs et autrices présents, le public pourra retrouver Lomig, Anne Goscinny, Léa Chamboncel, Franck Bouysse, Adeline Fleury ou encore Guy Boley, lauréat du Prix des Deux Magots en 2023, ainsi que de nombreux primo-romanciers et 30 auteurs régionaux.

En complément des séances de dédicaces, une programmation riche en conférences, grands entretiens, conférences et masterclasses littéraires est proposée au centre culturel Jean-Gagnant. Ce site a de nouveau été choisi par la Ville cette année car il offre un confort optimal aux amateurs de lecture, en termes de son, d'assise et de capacité d'accueil. Le centre culturel propose également un grand auditorium (350 places) et un amphithéâtre (80 places).

Des livres au pays de la porcelaine

Le salon, organisé par la Ville de Limoges et la nouvelle agence littéraire Les Belles Pages, se tiendra sur deux sites : la patinoire pour les dédicaces d'auteurs et les ateliers jeunesse, et le centre culturel Jean-Gagnant, à proximité, pour les conférences. Un quiz littéraire est prévu à 17h pour célébrer cette édition ainsi qu'un spectacle musical gratuit vendredi soir à 20 h au centre culturel Jean-Gagnant.

Pendant la manifestation, les lecteurs pourront échanger et discuter avec leurs auteurs et autrices préférés sur les stands tenus par les librairies Anecdote, Page et Plume, et Rêv'en page pour la jeunesse, ainsi que sur les stands des éditeurs régionaux.

L'événement sera l'occasion de remettre les trois prix littéraires reliés au festival, qui sont cette année renommés à partir d'un savoir-faire de la région : la porcelaine. Le Prix Biscuit (jeunesse) est attribué à Sur la route de Shangri-La de Patrick Delperdange (École des Loisirs) ; Bonhomme d’Yvan Robin (Éditions In8) remporte le Prix Étincelles du meilleur roman pour adolescent ; enfin, le Prix Cazettes de la bande dessinée est decerné à Rosigny Zoo de Chloé Wary (Éditions FLBLB).

L'ensemble du programme de Lire à Limoges est à retrouver sur le site internet du salon.

Crédit image : Travail personnel, CC BY-SA 3.0