Le public conquis en ce premier week-end des Rendez-vous de la BD d'Amiens

Les chiffres de fréquentation de ce premier week-end montrent que 10.700 personnes sont venues à la découverte des expositions et à la rencontre des auteurs présents. Des données qui représentent quelque 25 % de plus que l’ouverture de 2023.

La Halle Freyssinet restera ouverte au public les samedis et dimanches 8/9 et 15/16 juin pour découvrir les expositions.

Le grand final des RDVBD se déroulera les 22 et 23 juin pour de nouveaux moments forts autour du 9e Art.

Toutes les expositions seront accessibles au cours des deux prochains week-end et l'on pourra retrouver dans notre dossier les différents parcours, visites et entretiens réalisés avec les autrices et commissaires d'expos. Des visites guidées et des animations pour le jeune public seront ainsi proposées ces 8-9 juin et 15-16 juin.

Une douzaine d'expositions, non seulement à la Halle Freyssinet, mais aussi chez divers partenaires, dont six présentées à la gare d'Amiens sont à parcourir.

À commencer par Cap sur l'Entremonde !, accrochage qui retrace les aventures d'Ana et Domingo, deux orphelins partis pour les Indes avec Christophe Colomb mais échoués sur les rives d'une destination peuplée de personnages fantastiques : l'Entremonde. Une épopée signée Marc Dubuisson et Cy, dont les deux premiers tomes sont déjà parus (éd. Glénat).

L'exposition Madeleine Riffaud et la Somme : une histoire de famille revient sur le fabuleux destin d'une figure historique, mis en mots par Jean-David Morvan et en images par Dominique Bertail (éd. Dupuis). Après avoir été humiliée par une bande de soldats allemands, Madeleine, 16 ans, entre dans la Résistance, puis devient grand reporter. Elle a fréquenté les grands de ce monde.

Préparez-vous à plonger dans l'univers ubuesque de La Nef des fous (éd. Delcourt), où la chute du roi Clément XVIII, renversé par un fidèle, coïncide avec un mystérieux trafic de coloquintes XXL (plantes de la famille des cucurbitacées), des séances de « dégommage de Schloumpf», et une série d'inquiétantes disparitions... autant de concepts déjantés, forgés par Turf le Magnifique.

Olive, la tête ailleurs, c'est l'histoire d'une jeune fille renfermée sur elle-même. Ses meilleurs amis, un palmipède et un cétacé géant, sont imaginaires. Son quotidien se voit bouleversé par l'arrivée de Charlie, dans sa chambre d'internat, et de Lenny, un spationaute porté disparu dans son monde intérieur. Une trajectoire pleine de poésie née sous la plume de Véro Cazot et le pinceau de Lucy Mazel (éd. Dupuis).

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Quatre week-ends de bande dessinée : les 28es RDV BD d'Amiens