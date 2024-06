Accessibilité : le Salon du livre adapté 2024 révèle son programme  

Cet événement unique se déroulera durant le Mois du Handicap Parisien, et aura lieu dans la Salle des fêtes de la Mairie, les 14 et 15 juin, de 10h à 18h.

Voici les temps forts de ce Salon du Livre Adapté :

Divers formats de livres : audio, grands caractères, braille.

Livres Facile à Lire et à Comprendre.

Présence d'éditeurs spécialisés.

Disponibilité de matériel de lecture adapté.

Programme de conférences et de lectures à haute voix.

Exposition d’œuvres tactiles inspirées de la littérature.

Le programme complet :

Vendredi 14 juin 2024

10h30-11h00 : Ouverture et présentation du salon.

11h15-12h00 : Conférence et lecture « Facile à lire et à comprendre » par les Éditions Kilema.

12h15-13h00 : Conférence et lecture consacrées à « l'édition en braille » par le Centre de Transcription et d'Édition en Braille et par Florent Megelas.

13h30-14h00 : Conférence et lecture consacrées au « Metropolitan Museum of Art » de New York et à l’œuvre de Johannes Vermeer « La Femme au Luth » par Yann Nezet.

14h15-14h30 : Lecture Les Mains de Louis Braille d'Hélène Jousse par Florent Megelas à partir d'un texte en braille.

14h45-15h30 : Conférence sur « le livre adapté » par la médiathèque de l’Association Valentin Haüy.

15h45-16h00 : Lecture Les Yeux de Mona de Thomas Schlesser par Florent Megelas à partir d'un texte en braille.

16h30-17h00 : Conférence et lecture consacrées au Musée Jacquemart-André et au tableau de Sandro Botticelli « Simonetta Vespucci » par Yann Nezet.

17h15-17h45 : Table ronde « le marché de l'édition adaptée ».

Samedi 15 juin 2024

10h30-11h00 : Conférence et lecture consacrées au Musée Marmottan et Claude Monet « Les Nymphéas » par Yann Nezet.

11h15-12h00 : Lecture Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, par Arnaud Le Querler à partir d'un texte en braille. Conférence sur « le livre adapté » par la médiathèque de l’Association Valentin Haüy.

12h00-12h45 : Lecture Les Yeux de Mona de Thomas Schlesser, par Stéphane Roux. Conférence livre audio par l'association « Lire dans le noir ».

13h30-14h15 : Conférence « Facile à lire et à comprendre » par l’Unapei.

14h30-14h45 : Lecture Les Yeux de Mona de Thomas Schlesser par Stéphane Roux.

15h00-15h30 : Conférence sur le livre audio par l'association « Lire dans le noir ».

15h45-16h00 : Lecture « Facile à lire et à comprendre » par les Éditions Kilema.

16h15-17h00 : Conférence « Édition braille » par le Centre de Transcription et d’Édition en Braille.

Crédits photo : Le Salon du livre adapté