Marché de la poésie 2025 : la Palestine désinvitée ?

La Palestine devait en effet être présente en tant qu'invitée d'honneur du 42e Marché de la Poésie, au même titre que les Caraïbes, Cuba, la Jamaïque et Haïti en 2023, et la Grèce en 2024. « Suite à nos précédentes discussions, nous vous confirmons que nous souhaiterions recevoir la poésie palestinienne en invitée d’honneur de l’édition 2025 du 42e Marché de la Poésie de Paris. », informaient Yves Boudier, président de l'événement, et Vincent Gimeno-Pons, délégué général, à Abdellatif Lâabi en juillet 2022, dans une lettre que ce dernier nous a partagée.

« Nous avons apprécié la grande qualité de votre anthologie de poésie palestinienne et nous serions vraiment heureux qu’elle soit l’objet de lectures et de rencontres en 2025 avec quelques poètes réunis dans cet ouvrage. » ajoutaient-ils dans la même lettre.

Ne pas se transformer en tribune politique

Cependant, la situation, qui a drastiquement changé depuis les événements du 7 octobre et la tragédie qui a actuellement lieu dans la région, « ne permet plus d’envisager ce projet » a indiqué le Marché de la poésie par le biais de son président et de son délégué général, dans une nouvelle lettre en date du 30 mai 2024, toujours à l'adresse du poète marocain.

La direction de l'événement motive sa décision par le refus de se voir transformer en « tribune politique (et non poétique) avec des enjeux qui nous dépasseraient. Le Marché de la Poésie ne peut prendre un tel parti ». La même lettre évoque également un événement prévu en décembre dernier, dans lequel des poètes palestiniens et israéliens avaient refusé de se trouver en présence les uns des autres dans un même événement.

Autre argument avancé contre l’invitation de la Palestine « la source de financement pour faire venir une délégation de poètes s’avère de plus en plus précaire au regard des immenses besoins de ces territoires pour leur reconstruction ».

"Je m’attendais de votre part à plus de courage"

Les explications de Vincent Gimeno-Pons et Yves Boudier, qui s’affirment « navrés de cet état de fait », ne semblent pas avoir convaincu Abdellatif Lâabi. Ce dernier leur répondait dans une lettre partagée sur Facebook et à ActuaLitté, exprimant sa « stupeur » face à des justifications qu’il estime « politiquement biaisées et moralement insupportables ».

« Je m’attendais de votre part à plus de discernement et de courage », ajoute-t-il à la suite. Le poète marocain regrette que le festival ne laisse pas libre cours aux voix des Palestiniens. « [Cette décision] fera planer un doute sur votre bonne foi en tant qu’organisateurs du Marché de la poésie, et mettra à mal l’avenir même de ce dernier », conclut-il.

Quelques jours plus tard, une tribune voyait le jour, rédigée par un collectif réunissant actuellement 193 personnalités dont Alain Damasio, Jean Christophe Bailly ou encore Elli Medeiros, demandant aux organisateurs du Marché de la poésie de revenir sur leur décision. Le texte, publié sur ActuaLitté ce 5 juin, exprime notamment la « sidération » de ses auteurs « face à l’injustice d’une décision éminemment politique consistant…. à esquiver le politique ».

La tribune interroge les organisateurs de l'événement, « cette décision a-t-elle été prise pour anticiper les éventuelles attentes, exprimées ou non, des partenaires et financeurs de la manifestation ? ». Avant de prévenir : « Si cette décision devait être maintenue, nous exigeons que nos ouvrages soient retirés des stands, afin de ne plus les associer à cette entreprise de bâillonnement des voix poétiques palestiniennes. [...] Nous boycotterons le Marché de la poésie sans état d’âme. »

Le Marché de la poésie en Moonwalk ?

Dans une lettre ouverte datée du 4 juin et adressée à Abdellatif Lâabi, « Aux poètes palestiniens » et « Aux publics et participants du Marché de la Poésie », qu’ActuaLitté a également relayée ce mercredi 5 juin, le Marché de poésie réaffirme sa bonne foi dans son engagement pour la poésie palestinienne.

Les organisateurs rappellent notamment avoir été à l’origine « par le passé [de] deux événements à propos de la poésie palestinienne ainsi qu’une soirée en hommage à Mahmoud Darwich ». Y sont également rappelés les impératifs auxquels fait face un tel événement : « sécurité du public et des participants, financement transparent de l’événement ».

Avant de, semble-t-il, tendre la main à nouveau à Abdellatif Lâabi et à la poésie palestinienne « Nous n’avons pas choisi de substituer à notre invitation un autre pays, l’accueil des poètes palestiniens reste donc ouvert. [...] Restons en contact, et analysons ensemble la situation dès la rentrée de septembre en espérant que les événements permettront de reprendre et d’avancer dans notre volonté commune d’offrir à la poésie palestinienne la visibilité que nous souhaitons lui donner. »

