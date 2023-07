Ukraine : l'autrice Victoria Amelina, blessée par un tir russe, est morte

L'association Pen Ukraine, à laquelle l’autrice appartenait, a annoncé le décès de Victoria Amelina. Le 27 juin, elle dînait avec l'écrivain Hector Abad et la journaliste Catalina Gomez dans un restaurant de Kramatorsk — ville située dans la région industrielle de Donetsk, à l'est de l'Ukraine — quand un missile russe a frappé le lieu. PEN Ukraine et l'ONG Truth Hounds ont mené l'enquête sur place et déclaré que « l'analyse des destructions et les témoignages démontrent que les Russes ont utilisé un missile Iskander de haute précision. »

With our most incredible pain, we inform you that Ukrainian writer Victoria Amelina passed away on July 1st in Mechnikov Hospital in Dnipro. pic.twitter.com/MJBMwhDMuf — PEN Ukraine (@PenUkraine) July 3, 2023

Les trois personnalités ont été hospitalisées : Hector Abad et Catalina Gomez ont subi de légères blessures tandis que Victoria Amelina était dans un état critique. Abad avait partagé son inquiétude, alors que son amie se trouvait entre la vie et la mort.

Elle a finalement succombé, le samedi 1er juillet, à de multiples fractures du crâne. Dans un message publié sur les réseaux sociaux et relayé par l’Association internationale des éditeurs, Gvantsa Jobava, vice-présidente, a déclaré : « Pendant tous ces jours, nous espérions qu'un miracle se produirait, mais ce ne fut pas le cas. » Elle a ajouté : « Je réalise maintenant qu'en allant en Ukraine, j'ai eu l'opportunité de prendre une dernière fois dans mes bras cette femme talentueuse, courageuse et chère. Mon cœur est totalement brisé. »

Une artiste internationalement reconnue

Le premier roman de Victoria Amelina, publié en 2015, s'intitule Синдром листопаду, або Homo Compatiens (Le Syndrome de l’automne ou Homo Compatiens). Ce livre décrit certains mouvements sociaux du XXIe siècle, y compris la révolte égyptienne de 2011.

En 2016, elle a sorti son premier livre pour la jeunesse, Хтось, або водяне серце (Quelqu'un, ou Cœur d’Eau). L'année suivante, son ouvrage Дім для Дома (La Maison pour Dom) a reçu de nombreux éloges et distinctions, comme le prix du meilleur texte en prose de l'année décerné par la Foire du livre de Zaporijjia, en Ukraine. Ses œuvres ont été traduites dans plusieurs langues : polonais, tchèque, allemand, néerlandais et anglais.

Elle était membre du PEN Club depuis février 2018, année où elle s'est rendue en Inde pour participer en tant que déléguée de l'Ukraine au 84e Congrès mondial de cette organisation.

Dénoncer les violences

Depuis le début du conflit, Victoria Amelina documentait la guerre, elle a notamment rejoint en 2022 l'organisation de défense des droits de l'homme Truth Hounds.

L'écrivaine a également découvert à Kapytolivka, près d'Izyum, le journal de l'auteur Volodymyr Vakoulenko. Ce document, qui était enterré dans son jardin, détaille l’invasion et les exactions russes. En 2022, Vakoulenko a été kidnappé, torturé et tué par des soldats russes lors de l'occupation de la ville d'Izyoum.

Pendant cette période, Amelina a aussi commencé à rédiger son premier livre de non-fiction en anglais : War and Justice Diary : Looking at Women Looking at War (Journal de guerre et de justice : Regard sur les femmes, Regard sur la guerre). Dans ce livre, qui devrait bientôt être publié à l'étranger, elle raconte l'histoire des femmes ukrainiennes qui documentent les atrocités commises par la Russie en temps de guerre et leur vie pendant le conflit.

L'autrice a mené des actions de plaidoyer dans d'autres pays, en demandant à leurs gouvernements de fournir des armes à l’Ukraine. Elle a également appelé à la justice et à un tribunal international pour tous ceux qui ont organisé et perpétré ces attaques. Selon elle, il existe des points communs entre la lutte anticoloniale des Ukrainiens et celles des autres nations du monde.

Une autre voix littéraire perdue

Victoria Amelina n'est malheureusement pas la seule personnalité de la littérature ukrainienne à avoir perdu la vie depuis le début de l'invasion russe. Le poète Ilia Chernilevsky a été tué en mai 2022. Le même mois, l’autrice et membre de l'Union nationale des écrivains d'Ukraine, Natalia Harakoz, a succombé lors des bombardements qui ont frappé la ville de Marioupol.

Le corps de Volodymyr Vakoulenko a été exhumé d'un charnier après la libération d’Izyum en 2022. En mai 2023, l’IPA lui a décerné un Prix Spécial à titre posthume. C’est Amelina qui était à la cérémonie en Norvège, pour le recevoir en son nom. Elle a ensuite remis le prix aux parents du lauréat.

Lors de son discours, elle affirmait : « La communauté littéraire ukrainienne est reconnaissante pour ce prix. Il est unique, important et émouvant pour nous, en partie parce que personne, parmi les centaines d’autres écrivains ukrainiens qui, comme Vakulenko, ont été assassinés tout au long de notre histoire nationale, n’a jamais reçu une telle distinction internationale à titre posthume. Je suis sûre que Volodymyr Vakulenko aimerait le leur dédier à eux aussi. »

L’IPA préserve le patrimoine laissé par ces artistes et leur rend hommage. Dans le communiqué publié après la mort de Victoria Amelina, l'organisation déclare : « Pour nous, amis et collègues de Victoria, il est très important que les initiatives culturelles initiées par elle puissent perdurer. Très bientôt, nous partagerons avec vous des informations sur la manière dont vous pouvez soutenir l'œuvre de sa vie. »

Crédits photo : Osabadash (CC BY-SA 4.0)

