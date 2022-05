Ukraine : mort d'Ilia Chernilevsky, “poète devenu soldat

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), le bilan des affrontements entre l'Ukraine et la Russie est lourd, deux mois après le début du conflit. Parmi les civils, plus de 3500 personnes ont été tuées, et près de 3800 blessées. Pour les pertes militaires, les données sont bien sûr moins précises et sans aucun doute manipulées, mais chaque camp déplore sans doute plusieurs dizaines de milliers de morts.

L'écrivain Andreï Kourkov, médiatiquement très présent pour inciter les autorités internationales et un maximum de pays à apporter leur aide, à la fois diplomatique, financière et militaire, à l'Ukraine, a rapporté ce 15 mai la disparition d'Ilia Chernilevsky, « poète devenu soldat », selon sa propre expression.

Comme le détaille encore l'auteur du Pingouin, Ilia Chernilevsky est le fils de son « vieil ami et l'un des meilleurs poètes de l'Ukraine », Stanislav Chernilevsky.

Parmi les victimes de la guerre, plusieurs hommes et femmes de lettres, dont Evgeniy Bal, auteur et vétéran de la marine soviétique, et l'autrice ukrainienne Natalia Harakoz, membre de l'Union nationale des écrivains d'Ukraine.

Photographie : Ilia Chernilevsky, photographie via Twitter