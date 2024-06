Récital en hommage à Christian Bobin

Dans ce contexte artistique, cet événement met en avant Christian Bobin. Le récital Plus qu'un monde, où Marc Haffner rend hommage à Bobin, souligne l'impact de l'écrivain sur les arts. En interprétant des textes du livre Le Très-bas, Haffner explore la vie de Saint François d'Assise, accompagné par les mélodies poignantes jouées par Caroline Duris au piano. Bobin, célèbre pour sa prose lyrique qui capture la quête du sens dans la simplicité, continue de toucher les cœurs bien au-delà du monde littéraire.

Marc Haffner a embrassé la musique classique avec passion, étudiant le chant au prestigieux Conservatoire Supérieur de Paris puis sous l'égide de Gundula Hintz à Berlin. Par la suite, Haffner s'est orienté vers une carrière de ténor soliste, marquant de nombreux théâtres en France et des opéras européens comme ceux d'Ostrava et de Palerme. En 2013, il décide de se consacrer à l'enseignement du chant à Paris, avant de suspendre ses activités pendant la pandémie.

Caroline Duris se distingue par ses interprétations magistrales d’œuvres de Brahms et Rachmaninov, et par son rôle actif dans le monde du cinéma en tant que coach d’acteurs et conseillère musicale. Son engagement continue avec la composition électro-acoustique, explorant des séquences classiques à expérimentales. Son projet Métatechno cherche à fusionner vidéo et musique pour étudier la relation entre couleur et son.

Ces artistes, par leur multidisciplinarité et leur profondeur, illustrent parfaitement comment les mondes de la musique, de la littérature et de l'éducation peuvent s'entrelacer pour offrir des expériences culturelles enrichissantes. En tissant ensemble les fils de leurs talents variés, Marc Haffner et Caroline Duris créent un paysage artistique vibrant, un hommage à la fois moderne et intemporel à l'esprit humain.

