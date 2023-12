Écologie : face à la surproduction en librairie, trêves de plaisanteries

Surproduction et multiplication des retours, deux maux que les libraires français ne connaissent que trop bien. Avec une production éditoriale estimée à 111.503 titres en 2022, selon les données du Syndicat national de l'édition, les professionnels font face à une cadence effrénée, un contexte où un livre remplace l'autre à une vitesse grand V.

Depuis 2019, l'Association pour l'écologie du livre réunit une soixantaine de représentants et représentantes du secteur du livre, des auteurs aux bibliothécaires, en passant par les libraires et les diffuseurs/distributeurs. Elle initie à présent une démarche de « recherche-action » autour du flux de nouveautés, pour une reprise en main du temps de travail.

Une croissance exponentielle

De 81.268 titres édités en 2011 (chiffres ministère de la Culture) à 111.503 en 2022 (chiffres SNE), la hausse s'établit à 37 % en une dizaine d'années. Une tendance que l'Association pour l'écologie du livre ramène à « une croissance exponentielle des flux de nouveautés », sans pour autant la critiquer dans son ensemble : « On a pu voir ainsi émerger une créativité foisonnante mais aussi des formes de monocultures de l’esprit avec des reproductions marketing de succès qui encombrent encore et toujours plus les tables des libraires. »

L'organisation déplore une fuite en avant du secteur, qui génère une consommation de ressources mais oblige aussi les libraires et d'autres acteurs de la chaine du livre à accélérer les cadences, puisqu'ils « disposent de moins en moins de temps pour faire leur travail avec sérénité ».

Créer des pauses

L'association annonce la mise en place d'un dispositif de « recherche-action », qui allie l'expérimentation à la collecte des résultats, pour la production d'informations sur un sujet précis. Dans le cas présent, des libraires prennent l'initiative de « créer des pauses dans le travail qui est fait en amont sur les nouveautés à paraître (dans le jargon professionnel, on parle de “travail des offices” avec les diffuseurs) ».

En refusant (parfois temporairement) des nouveautés, l'idée serait de prendre plus de temps pour mettre en avant et présenter les livres qui sont déjà présents sur les étals des commerces de livres.

Faire une trêve ne signifie évidemment pas que les libraires boycottent des livres. Mais qu’elles et ils temporisent et travaillent éventuellement au réassort certains titres concernés par la trêve ; il sera aussi possible de sensibiliser les client·es sur les questions de délais de livraison et sur l’écosystème du livre en général. – L'Association pour l'écologie du livre

Lever le pied sur les nouveautés permettrait également de limiter le temps de manutention et de logistique accordé aux retours.

Retours de flamme

L'initiative de l'Association pour l'écologie du livre survient alors que le taux de retour observé en librairie reste élevé, autour de 18 % selon une étude du Syndicat de la librairie française. Si les différentes librairies présentent un taux de retour entre 14,2 % et 20,9 %, en valeur, il a « tendance à diminuer plus le chiffre d'affaires du magasin est important ».

Le taux de retour le plus important concerne les ouvrages de la catégorie « Économie, gestion, droit » (24,6 %), devant les « Beaux-arts » (23,8 %) et, plus loin, la « Littérature » (19,6 %).

Ces retours représentent un temps considérable pour les libraires, mais également un coût important : « Pour 600.000 € de chiffre d'affaires avec 37 % de remise et un coût des retours de 8 % du prix HT du livre, l’impact est de 0,8 point de marge pour un taux de retour entre 15 et 25 % », détaillait encore le SLF.

Et l'environnement en pâtit aussi : « Pour 600.000 € de CA, avec un taux de retour de 20 %, ce sont environ 6700 livres retournés, 135 cartons de retours, 3900 livres pilonnés et 6,7 tonnes d’équivalent CO2 » qui en découlent, d'après l'organisation professionnelle.

Dans un document accessible ci-dessous, l'association propose quelques pistes pour ces « trêves de nouveautés ». La recherche-action se déroule de janvier à juin 2024, avant compte-rendu des résultats observés.

Photographie : Librairie Mollat, Bordeaux (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)