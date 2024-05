Une exposition Marvel inédite à Angoulême

Avis à tous les amateurs de bandes dessinées : les héros Marvel débarquent pour la première fois à la Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême, pour une exposition inédite Marvel superhéros et cie. Pas de panique, chacun aura le temps d’en profiter, car cette dernière pose ses valises toute une année sur le sol, désormais mythique épicentre de la BD, à Angoulême.

Du 25 juin 2024 au 4 mai 2025, la maison d’édition américaine de comics vous propose de redécouvrir vos superhéros favoris, de vous émerveiller devant les premières planches de leurs créateurs, et de redécouvrir l’histoire, émouvante, de cette maison d’édition qui a marqué la culture populaire de notre époque.

Une exposition riche de détails

Les équipes ont travaillé dur pour ne pas décevoir leur public. Pas moins de 90 artistes internationaux seront représentés, répartis sur 168 emplacements. Parmi eux, Neal Adams, Frank Robbins, Dave Simons, Don Perlin, Wally Wood, David Finch, Bryan Hitch, et bien d’autres… Et certaines de leurs premières planches, point de départ d’une épopée littéraire qui ne s’est encore jamais arrêtée, seront exposées au grand public.

Un travail titanesque de redécouverte, quand l’on sait la quantité de productions créées. « Avec l’aide de nombreux collectionneurs de planches originales, dans une écrasante majorité européens (avec une grande partie de pages ou de couvertures jamais exposées), nous avons donc amassé pendant des mois de nombreuses œuvres. Beaucoup de collectionneurs, mais beaucoup d’émotions aussi, de souvent tomber sur des planches originales de moments qui sont devenus des classiques et qui ont façonné l’imaginaire de plusieurs générations de lectrices et de lecteurs », détaillent Xavier Fournier & Jean-Philippe Martin, co-commissaires de l’exposition.

Exemple des planches de Captain America et Tales To Astonish exposées

Les héros Marvel, figures d’une société mouvante ?

Comme aiment le rappeler les co-commissaires de l’exposition, cette exposition représente bien plus qu’un étalage de premières planches. Mettre en avant ces héros, ressortir les premiers textes du placard, c’est aussi et surtout l’occasion de faire une rétrospective sur une société en constante mouvance. Nos héros ont évolué au gré de notre société, et comme toute bonne littérature, ils nous permettent de pointer du doigt certains problèmes de société.

« Ce qui fait que des personnages comme Spider-Man ou les Avengers sont devenus bien plus que des héros en collant se tapant les uns sur les autres. Ils sont devenus des témoins de leur temps. Peter Parker n’est pas seulement un personnage doué de pouvoirs arachnéens, non. Il est aussi un adolescent qui peine à boucler les fins de mois, exploité par l’acariâtre J. Jonah Jameson. Peter témoigne de la vie estudiantine, de l’apparition de la drogue dans les campus. Il se bat POUR la veuve et l’orphelin, mais aussi CONTRE le racisme et toutes les formes d’injustice, même quand celle-ci joue sur le plan social. », explicitent Xavier Fournier & Jean-Philippe Martin dans un communiqué.

Célébrer l’héritage Marvel

« Cette initiative, pionnière en son genre, s’inscrit dans la lignée de l’engagement de la Cité internationale de la bande dessinée d’Angoulême à préserver et à promouvoir le patrimoine culturel mondial de la bande dessinée », confie Vincent Eches, Directeur général de la Cité de la BD, dans un communiqué.

Des valeurs qui s’inscrivent dans le temps. Une fois le 4 mai passé, l’exposition dépassera les frontières de l’hexagone pour atterrir en Belgique. De fait, cette dernière sera également présentée au Centre belge de la bande dessinée à Bruxelles, partenaire de premier plan de la Cité de la bande dessinée, « soulignant ainsi l’importance de la collaboration et de l’échange culturel dans la préservation de notre héritage commun », précise Vincent Eches.

Une équipe pluridisciplinaire

Une équipe formée de journalistes et critiques de bande dessinée a veillé au bon déroulement de l’exposition. Parmi eux, Xavier Fournier, qui se distingue en tant que journaliste, essayiste et conférencier, spécialisé dans la bande dessinée américaine et les cultures populaires. Il amorce sa carrière en 1993 chez USA Magazine, poursuit ensuite dans la presse locale quotidienne avant de participer, en 1998, au lancement de Comic Box où il accède rapidement au poste de rédacteur en chef.

Jean-Philippe Martin, critique reconnu de bande dessinée, a contribué à diverses publications telles que Critix, Neuvième Art, Bang !, et Art press. Occupant le poste de Conseiller scientifique à la Cité internationale de la bande dessinée, il est responsable de la recherche et a imaginé plusieurs expositions marquantes, notamment « Cent pour cent », « Le Monde magique des Moomins », « L’Eau dessinée », « Afropolitan Comics », « Kubuni ».

Pierre-Yves Guillot et Charlotte Soubeyrand, ont orchestré la programmation muséographique, la conception scénographique ainsi que l’ingénierie multimédia. Tout cela en étroite collaboration avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, et du Centre belge de la bande dessinée.

Crédit photo : © Agence Les Charrons - maquette de l’exposition