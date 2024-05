"Les Imaginales est destiné à devenir la plus grande fête de l'imaginaire"

L'année passée a été vécue comme une période de transition pour le directeur artistique, qui participait à son premier Imaginales à cette responsabilité. L'objectif principal était alors de permettre au festival de se perpétuer, après les polémiques, largement relayées en leur temps : « J'ai travaillé dur, avec l'équipe, pour assurer cette survie, avec l'idée d'apporter progressivement ma touche personnelle », nous explique-t-il.

Memento audere semper

2024 marque la confirmation de cette évolution, avec non pas l'idée d'aller vers un quelconque surplus de professionnalisme, mais de cohérence. « Nous avons invité beaucoup plus d'auteurs que l'année dernière, y compris de grands noms, comme l'Américaine Rebecca Yaros, ou l'Anglaise Tasha Suri », ajoute Gilles Francescano.

C'est aussi avec un beau flair qu'il avait choisi, dès février, la jeune romancière Chris Vuklisevic comme coup de cœur de cette année : « J'ai découvert son roman, Du thé pour les fantômes, l'année dernière, ce qui m'a ouvert les portes vers l'univers de cette jeune autrice. Ma première impression s'est confirmée, puisqu'elle a remporté le Grand Prix de l'Imaginaire et celui des Imaginales. L'heure de discussion avec elle a été un véritable délice, révélant toute la profondeur et le talent de cette créatrice dont on ne peut plus douter de la promesse. »

Cette édition 2024, ça a également été le pari de l'audace, avec un thème en forme de locution latine : Memento Mori (N'oublie pas que tu vas mourir), que certains jugeront morbide, ou pas assez vendeur. « Je l'ai choisi en me disant, si tu devais faire qu'une seule année en tant que directeur artistique, quel thème aurais-tu choisi. Je retire de cette expression une leçon précieuse pour mieux vivre, avant tout. »

Le directeur artistique appréhende le festival dédié à l'imaginaire comme un lieu d'échange, de vie, « de chaos constructif et fertile » : « Je n'ai pas pour mission, comme les auteurs, d'apporter des réponses, mais plutôt de susciter des interrogations, de poser des questions essentielles. »

Une audace gagnante à plusieurs titres, d'abord du côté des visiteurs : « La bienveillance et les remerciements que j'ai reçus, les foules, les files d'attente pour les dédicaces, tout cela témoigne du bonheur de se retrouver pendant trois ou quatre jours autour d'un thème de l'imaginaire », confie Gilles Francescano.

Et après les données subjectives, un élément objectif : les libraires ont enregistré un record de ventes historique, et ce dès samedi midi... « Ce pari gagnant montre que le festival est devenu un événement fédérateur. Lorsqu'on en parle de manière bienveillante et utile, cela crée un espace d'échange et de discussion précieux. Qu'il s'agisse de parler de la mort d'un proche, de son chat adoré, ou de son chien, ces conversations permettent d'exorciser les préoccupations et de renforcer les liens entre les participants. » Qui sait mourir, sait vivre, en somme.

Quoi pour la suite ?

Plus généralement, cette édition a été chargée d'émotion pour le directeur artistique : « Par exemple, chaque soir, le spectacle de la compagnie Ultreia, Traces, proposé au centre-ville, était très émouvant, en préambule de la Fête des Images, qui s'allie définitivement avec les Imaginales d'ailleurs. »

Une performance immersive qui a mêlé art numérique et spectacle vivant, retraçant la mémoire d'un lieu, la vie d'une femme de 92 ans et une époque révolue. Elle a interrogé les traces laissées par notre passage et ce qui demeure de nos souvenirs. Que subsiste-t-il de nos vies et des empreintes que nous laissons derrière nous ?

À l'orée des Imaginales 2024, Gilles Francescano et son équipe se projettent déjà en 2025, avec une réflexion qui sera poussée ces prochaines semaines sur la manière de rassembler encore davantage l'année prochaine : « Mon objectif est de redistribuer les espaces pour que l'accueil soit toujours plus agréable pour les visiteurs, conformément au credo de travail du festival. Enrichir l'offre en spectacles d'art vivant aussi, avec toujours du théâtre et des performances musicales, qui bénéficient du partenariat avec Scène Vosges. Grâce à eux, nous avons pu accueillir Bernard Werber l'année passée, Alain Damasio cette année pour un spectacle exceptionnel autour de son important texte, Les Furtifs. »

La compagnie Roland Furieux a en effet adapté le roman dystopique de l'auteur de SF, où voix et musique se confondent, récit, partitions dessinées et enregistrement orchestral.

Le directeur artistique conclut : « Aujourd'hui, Les Imaginales est destiné à devenir la plus grande fête de l'imaginaire, de 9h à 2h du matin, célébrant la culture populaire et la diffusion de l'image. En tant qu'illustrateur, dans la ville de l'image, j'ai trouvé ma juste place dans cet événement unique. » Tout cela rendu possible grâce aux outils mis en place par la ville et à l'effort de chacun pour relever les défis logistiques pour monter un tel festival, complète-t-il.

Crédits photo : Les Imaginales ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

