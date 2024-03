Gutenberg Suisse : Dix ans avec le Salon du livre de Genève

Rassemblant désormais 85 compagnons, ce baillage a procédé, à cette occasion à l’intronisation

Au rang de chevalier de

+ Laurence Desbordes, Rédactrice en chef de L’illustré

+ Géraldine Savary, Rédactrice en chef de Femina

+ Eléonore Sulser, Le Temps

Au rang d’officier de

+ Sébastien Hersant, Ceo Esh Medias

Au rang de commandeur de

+ Jacques Pilet, Chroniqueur Bon pour la Tête

À la dignité de Grand officier

Andreas Schaffner, Directeur chez Tamedia

Enfin « l’hommage Gutenberg Suisse » a été décerné à la journaliste italo helvétique, Luisa Ballin, pour son essai qui vient de sortir chez Nevicata dans la collection « l’âme des peuples » : Venise est une fable. Elle est la septième lauréate de cette distinction remise pendant le Salon du livre de Genève après : Venance Konan, André Crettenand, Éric Fottorino, Richard Werly, Myret Zaki et Jacques Pilet.

Parmi les Compagnons suisses de Gutenberg figurent de nombreux éditeurs : Pierre Marcel Favre, président d’honneur et fondateur du Salon du livre de Genève, Vera Michalski, Groupe Libella, Francine Bouchet, la joie de lire, Ivan Slatkine, Lionel Bovier, Jrp Ringier... On note aussi la présence de Claude Membrez Président de la Fondation pour l’écrit et de ses collaboratrices Natacha Bayard et Nine Simon.

Crédits photo : Gutenberg Suisse