L’Italie est un pays effrayant” : Saviano terrorise la télévision publique

Voici comment l’auteur et journaliste d’investigation, qui vit sous escorte policière depuis seize ans, définissait son projet : « Il s'agira d'une émission sur Don Peppe Diana, un prêtre tué par le clan Casalesi, sur les collaborateurs de la justice qui ont permis de dévoiler d'importantes relations entre la mafia et la politique et entre la mafia et le monde des affaires. Et sur les journalistes persécutés. » (Il Corriere della Sera, entretien du 27 juillet).

Un programme profondément lié à la mission de service public de la RAI (Radiotelevisione italiana), qui informe sur les relations difficiles et délicates entre la mafia et la politique. Pourquoi donc le supprimer ?

L'administrateur délégué de la RAI, Roberto Sergio, a présenté ce choix comme une décision « d’entreprise », quand Roberto Saviano, interviewé par le Corriere della Sera, parlera plutôt d'une « décision politique », ou même d'une « vendetta politique ». En effet, selon la direction de la RAI, certains comportements et déclarations trop agressives de l'écrivain ne seraient pas conformes aux principes exprimés dans le code d'éthique du service public.

Code éthique ou attaque politique ?

Roberto Saviano, dans un tweet publié le 20 juillet dernier, a traité le ministre des infrastructures Matteo Salvini de « ministre de la Mala Vita » (ministre de la criminalité organisée), épithète que l'écrivain avait déjà attribuée au chef de la Lega (parti d’extrême droite) depuis 2018.

Mais quelle est l'origine de cette expression ? « C'est le titre d'un livre de Gaetano Salvemini [homme politique et antifasciste italien, NDR]. J'avais utilisé cette expression il y a cinq ans et j'ai été poursuivi », explique, toujours au Corriere, Roberto Saviano, qui définit « l'attitude de Salvini envers l'Italie du Sud » comme la même que celle que « Salvemini attribue à Giolitti : exploitation électorale et peu d'attention aux vrais problèmes ».

À la base de la décision prise, il y aurait donc le fait que le langage utilisé à plusieurs reprises par le journaliste [qui avait défini Matteo Salvini, Marco Minniti, ancien ministre de l’Intérieur, Luigi Di Maio et Giorgia Meloni comme des « bâtards » dans un programme télévisé en 2020] ne serait pas compatible avec le Code de déontologie qui relève du service public.

Des précédents pas convaincants

« Cette Italie est effrayante. D'abord, ils vous massacrent avec des procès, puis ils vous empêchent de travailler », poursuit Roberto Saviano en réaction. Ce n'est d'ailleurs pas le premier programme annulé par la RAI récemment.

Ce fut le cas de Filippo Facci, chroniqueur au Libero (quotidien italien fondé en 2000 par Vittorio Feltri), que l’on compare - abusivement - à celui de Roberto Saviano, déprogrammé en raison de l'utilisation d'expressions inappropriées dans l'affaire « La Russa Jr » [le fils du président du Sénat Ignazio La Russa a été accusé de viol].

La RAI justifie le cas de Saviano comme étant « l'application du même principe », notamment le non-respect du code éthique (Il Corriere). Même si, selon Roberto Saviano, l’amalgame entre les deux affaires est « une stratégie politique des médias de droite ».

Le « nouveau roman » du gouvernement italien

En effet, depuis son entrée en fonction en octobre 2022, le gouvernement national-conservateur de droite de Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) semble déterminé à changer l'image de l'Italie auprès des Italiens et des étrangers, notamment en luttant contre ce qui a été appelé à plusieurs reprises « l'hégémonie culturelle de la gauche » (c'est-à-dire le fait que ce soit surtout des intellectuels de gauche qui occupent les fonctions publiques liées à la culture).

Par conséquent, au nom d'un « nouveau pluralisme », le ministre de la culture Gennaro Sangiuliano a souvent exprimé la nécessité d'inviter des représentants de la pensée conservatrice de droite à diverses manifestations culturelles. En même temps, des présentateurs et animateurs d’émissions télévisées comme Fabio Fazio, proche de la gauche italienne, ont quitté le service public. Or, comme le rappelle Roberto Saviano, « l'hégémonie culturelle est capable de changer la structure socio-économique d'une société et c'est ce qu'a fait Berlusconi au cours des 30 dernières années, certainement pas la gauche »…

Il est important de souligner que dans la culture politique italienne, la RAI a toujours représenté un champ de bataille politique et que les différents partis ont toujours essayé, à travers un système plus ou moins consensuel de répartition, d'exercer un contrôle sur la télévision publique. En effet, Roberto Saviano lui-même admet que « la Rai est la Rai, c'est une institution de ce pays : elle est représentative de ses vices et de ses vertus. Elle a toujours existé et existera toujours. »

Entre injure, censure et droit d’expression…

Quoi qu'il en soit, une fois de plus, après avoir fait l'objet de plusieurs procès - trois - contre des personnalités politiques telles que Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Gennaro Sangiuliano, Roberto Saviano paie « les mots dépensés pour attirer l’attention » sur les « ravages » du discours du gouvernement sur les migrants (à plusieurs reprises, Matteo Salvini et Giorgia Meloni ont par exemple qualifié les navires sur lesquels embarquent les migrants de bateaux de croisière).

D'aucuns considèrent que l'utilisation d'un vocabulaire aussi insultant par un intellectuel serait susceptible d’être questionné, même devant les tribunaux... Mais ici, la question semble différente : après plus d'un an de travail, avec des accords déjà passés et des épisodes déjà enregistrés, la télévision publique censure une émission anti-mafia pour, en quelque sorte, « se venger » du cri d’indignation d'un intellectuel contre des mesures politiques.

… seul Peppa Pig pourra survivre

La réaction des intellectuels n’a pas tardé à arriver : « Nous ne parlons pas d'un nouveau programme, dont personne n'était assez naïf pour penser qu'il serait donné à Saviano avec le nouveau cours fasciste de la RAI, mais de la censure directe de quatre épisodes d'un programme anti-mafia, filmé voilà des mois aux frais du contribuable » résume l’écrivaine Michela Murgia.

Entre-temps, Roberto Saviano parle d’ « attaques extrêmement violentes et quotidiennes qui n'ont lieu dans aucune autre démocratie moderne », venant aussi de la presse de droite. « En Europe, la réaction rapide de Media Freedom a inclus les affaires me concernant parmi les "actions juridiques stratégiques contre la participation publique" » On peut le dire, « l’Italie est un pays effrayant ». Et, ajoute-t-il, « la possibilité que seule Peppa Pig » puisse être programmée sur la RAI « est élevée ».