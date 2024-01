Le SNE en quête d'un successeur pour diriger le Festival du Livre de Paris

Renaud Lefebvre, secrétaire général du SNE, est en quête d’un nouveau GO pour la grande fête parisienne du livre. Jean-Baptiste Passé, responsable depuis la mi-septembre 2021, quittera en effet ses fonctions – selon toute vraisemblance pour renouer avec Média Participations. Nous avons sollicité le groupe sur ce point et sommes en attente de précisions.

L'intéressé indique à ActuaLitté que son évolution « au sein du groupe sera précisée avant l’été au moment de mon départ de Paris Livres Evénements », la société qui encadre le Festival. « Et ceci ne fait que redoubler mon envie et ma détermination à réussir l’édition 2024 du Festival et à préparer le retour au Nouveau Grand Palais en 2025. »

2024, déjà revisité

Mais qui pour prendre les rênes ? On sait déjà que la programmation a été répartie entre cinq personnes : Adélaïde Fabre, Cédric Duroux, Sophie Van der Linden, Romain Brethes et Marion Escudé, avec Julienne Ribes à la coordination éditoriale. Une conférence de presse prévue fin février dévoilera le projet qu’accueillera le Grand Palais Ephémère – ainsi que les activités hors les murs.

La réalité plus pragmatique reste que disposer de spécialistes dans chaque domaine, comme c’était le cas pour feu Livre Paris à la porte de Versailles, impliquait une équipe. Recourir à des intervenants externes sur une période donnée limitera les dépenses, après le départ de la précédente directrice artistique – non remplacée à cette heure. Des prestataires expérimentés et qualifiés, sans aucun doute, pour faire le job, mais plus de DA, donc.

Cette annonce, révélée durant les fêtes de fin d’année, s’accompagnait d’un mot du directeur, Jean-Baptiste Passé : « Nous souhaitons consolider la dimension culturelle de notre manifestation. L’intervention des auteurs et la médiation des éditeurs auprès du public sont désormais l’essence et la vocation du Festival. »

Et d’ajouter : « Nous souhaitons aussi proposer aux auteurs des approches croisées et inédites et structurons la programmation davantage par thème que par genre. Nous favorisons la perméabilité et la surprise ! Cette mixité s’élargira aussi aux auteurs québécois invités. »

Géopolitique littéraire transcontinentale

Cette édition 2024 intrigue : « Voilà plusieurs mois que le SNE cherche à recruter — deux ou trois candidats se seraient présentés pour le poste de DG de l’événement », nous affirme-t-on. Un point que le Syndicat n'a pas démenti. Or, l’invitation du Québec, dévoilée lors du Salon du livre de Montréal, était intervenue très tardivement et sans forcément recueillir l'unanimité chez les éditeurs.

En revanche, le pouvoir politique québécois s’est amplament mobilisé pour les convaincre et assurer, au débotté, le remplacement du Bassin du Congo, originellement convié. Inviter le « poumon de l’Afrique » revenait à solliciter six pays – Cameroun, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo, Guinée Équatoriale et Gabon. Et le coup d’État survenu en août dernier, qui vit entre autres Libreville passer aux mains des militaires, s’était accompagné de plusieurs mouvements de protestations contre la tristement célèbre Françafrique…

Jean-Baptiste Passé - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Le commissaire du FLP nous confirme qu'il fut bien question de « faire profiter l’Afrique francophone de cette très belle tribune. Mais les discussions démarrées courant 2023 avec le Bassin du Congo n’ont pas pu se concrétiser et nous avons donc anticipé pendant l’été notre invitation d’honneur au Québec compte tenu du succès actuel des auteurs québécois en France ».

Le bâton de pèlerin un brin glissant

Ainsi, la présence de Jean-Baptiste Passé au salon de Montréal (du 22 au 26 novembre 2023), relevait de l'incontournable campagne de séduction. Le déplacement était motivé tant par l'annonce officielle que des rencontres et prises de contact avec les futurs exposants : « Impossible de ne pas envoyer le commissaire général du FLP », poursuit un proche du dossier.

« Pourtant, son départ est acté au moment où il échange avec les professionnels québécois. » De fait, nous précise le futur ex-DG, les mandats seront rendus « probablement à la fin mai. La date statutaire n’est pas encore fixée ». Voici qui épargnera une transmission de flambeau houleuse, à quatre mois de l'inauguration, sans forcément satisfaire les convives de la Belle Province.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0