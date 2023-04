Le Livre à Metz 2023 : une 36e édition à donner des “Vertiges”

Le festival Le Livre à Metz - Littérature & Journalisme se tient chaque année au printemps dans la capitale Lorraine. Pendant trois jours et dans toute la ville, des temps de rencontres privilégiés entre les auteurs et leurs lecteurs rythment la vie de la cité. Il se déroulera cette année du 14 au 16 avril 2023.

Ce rendez-vous unique en France permet de croiser les expériences et d’explorer le réel en offrant un large panorama des questions d'actualité autour de 200 invités dont des auteurs et journalistes étrangers.

30.000 visiteurs fréquentent la manifestation, et plus de 70 événements thématiques sont proposés à tous les publics. La manifestation accueille également une soixantaine d’auteurs régionaux.

Dans sa mission de sensibilisation au livre et à l’écrit, l’association Le Livre à Metz développe aussi des ateliers d’écriture en direction du public scolaire en amont et pendant le festival, des échanges avec L’Université de Lorraine, des interventions d’auteurs à l’hôpital, en maison de retraite, à l'Institut National des Jeunes Sourds ou au centre pénitentiaire et propose aussi un programme annuel de rencontres en marge de la manifestation.