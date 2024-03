Memento mori : Les Imaginales stoïques pour 2024

« C’est souvent en faisant un “pas sur le côté” que l’on prend conscience de l’importance de ce que l’on a, de son patrimoine, et plus loin, de son héritage », assure Gilles Francescano, directeur artistique de la manifestation. Et le regroupement des deux manifestations, initié l’an passé, « vise à diversifier et à ouvrir l’événement à un public plus large », souligne le maire Patrick Nardin, présent lors de la conférence de presse de ce 27 mars.

Alors des Imaginales, placées sous le signe de l’éphémère existence, c’est l’occasion de « repousser ensemble, autant que faire se peut, les frontières du mystère le mieux gardé de l’humanité », poursuit le directeur artistique. Et cela débute avec la réalisation d’une affiche confiée à Daria Schmitt, qui reconnaît s’être inspirée de L’Île des morts, d’Arnold Böcklin.

« Du Carpe Diem au Memento Mori, nous racontons la même histoire », indique l’autrice. « Pour cette affiche, j’ai cherché une dimension poétique, qui fasse bien entendu écho au thème, tout en travaillant un contraste entre l’immobilité de l’eau et le mouvement de ces papillons. » Que chacun reconnaîtra aisément : le Sphinx tête-de-mort, devenu la superstar des lépidoptères, depuis Le Silence des Agneaux…

Une exposition sera par ailleurs consacrée à l’œuvre de la dessinatrice, Sombres fééries, à découvrir du 18 mai au 18 juin, à la Bibliothèque multimédia intercommunale (BMI).

« De l’humour, des références et des mises en abyme, l’œuvre n’en manque pas, Daria Schmitt prenant la plume pour dessiner des oiseaux et des ailes d’ange, le noir et blanc pour montrer la lumière et la couleur, lorsque celle-ci est nécessaire. […] Ces sombres fééries nous promènent entre rêves et cauchemars, guidés de main de maîtresse par l’artiste qui nous invite dans son intimité fantasmée pour mieux dévoiler ce qu’il y a de plus commun en nous, l’émerveillement. »

Cette année, les différents prix décernés durant la manifestation seront composés de jurés professionnels — 19 personnes pour quatre récompenses — dans un renouvellement complet. De même, autre nouveauté pour 2024, un espace jeunesse, confié à Zinc Grenadine, qui anime le salon du livre jeunesse d’Epinal (les 20 et 21 avril prochains).

Au programme, des lectures de contes par le collectif « Cause-toujours », des auteurs et autrices en dédicaces dans les célèbres caz'alires du festival Zinc Grenadine, une boum des petits vampires et petites vampirettes dans le Magic Idolize... « C’est un engagement pour les jeunes lecteurs que nous souhaitions vivement concrétiser », ajoutera Patrick Nardin.

Et puis, Les Imaginales n’auraient pas le même visage sans leurs expositions « pas de côté » : cette année, on découvrira les œuvres de l’écrivain Pierre Bordage, des tableaux finalement peu connus. Dans le Parc du Cours, Victor Dixen offrira un parcours particulier à travers Vampyria Inquisition, série d’albums publiés chez Soleil. Ou encore, les 20 ans de La Volte à travers différents spectacles qui seront proposés au fil de la manifestation.

Enfin, notons que l’éditeur Au Diable Vauvert publiera l’anthologie des écrits réunis autour du thème Memento Mori, « de textes poétiques en fables vous glaçant le sang ». Quoi de plus normal qu’une joyeuse danse de mort avec le Diable ?

Crédits photo : Les Imaginales