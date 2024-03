Le(s) Progrès, grand thème du second Festival des Idées Politéïa

Si la conférence de presse de la première édition du Festival de Thionville, en Moselle, avait été diffusée en visio, celle de cette seconde édition s'est tenue à La Maison du Grand Est, à Paris. Elle a été portée par l'adjoint à la culture de la mairie, Jackie Helfgott, et le président de l'association Des Mots&Débats, Pascal Didier, à l'origine de cette idée de festival.

C'était mieux avant ?

Ce choix de la thématique du Progrès, porté initialement par Jackie Helfgott, puis discuté dans une organisation collégiale, part d'un constat : « Le Progrès soulève des questions d'ouverture sur le monde, évoquant le bruit de fond planétaire d'une rumeur partagée entre régression, conservatisme, décadence, et déclin, nourrissant la nostalgie d'un passé idéalisé sous le refrain "c'était mieux avant" », décrit l'élu.

Le sujet de la Liberté suivait la période de pandémie du Covid-19, avec cette tension entre contraintes pour sauver des vies et mesures liberticides inédites dans leur ampleur et leur durée.

Cette nouvelle thématique sous-tend de nouvelles dissensions, voire un malaise chez certains : « La notion de progrès se trouve aujourd'hui enveloppée d'un voile d'inquiétude, marquée par une dialectique où l'enthousiasme et l'espoir se mêlent à la fable et à l'imaginaire, tout autant qu'à des sentiments d'effroi », constate l'adjoint à la culture.

Nous semblons être sortis du temps d'Auguste Comte et autres saint-simoniens qui professaient que le progrès, s'il était couplé à la science, était continu : « Dans divers domaines tels que la science, la médecine, l'économie, ou encore la vie quotidienne, ce que nous qualifions désormais d'innovation semble privilégier l'amélioration à la transformation radicale », décrit Jackie Helfgott, et d'ajouter : « Cet esprit se reflète dans les perspectives du GIEC par exemple, qui délaissent le progressisme pur pour appeler à des approches plus mesurées. » Soit un retour en force de la nature qui nous entoure, et dont on fait partie.

L'exemple de l'intelligence artificielle illustre bien cette tension, du risque pour beaucoup d'emplois qualifiés, en passant par la déshumanisation, la consommation énergétique demandée, ou encore les défis posés par « l'analphabétisme scientifique » et la fracture numérique. Enfin, l'élu constate, avec tristesse, un intérêt croissant pour des perspectives « alternatives », ou, dit autrement, le développement des théories complotistes...

Nouvelles technologies, Progrès scientifique, Le progrès social passe-t-il par la révolution ?, Avancées de la médecine, Villes intelligentes, Intelligence artificielle, Retour aux sources, Fictions ordinaires, Démocratie, Progrès des villes progrès des champs, Transition écologique, Progressisme vs conservatisme, Féminisme, Humour, Art, Cusine... Voici les pistes qui permettront aux intervenants de réfléchir à une place pour cette lubie des sociétés industrielles au XXIe siècle.

Des nouveautés

Si aucun nom de participants n'a été dévoilé, à près d'un an de l'événement, certains ont déjà confirmé, nous assure-t-on. L'ambition est d'être à la hauteur du beau casting de la première édition, qui comptait notamment l'académicien Pascal Ory, le poète syrien Omar Youssef Souleimane, le dernier Prix Interallié et Jean Giono Gaspard Koenig, l'essayiste Raphaël Enthoven, l'homme de média Philippe Val, l'historienne Michèle Riot-Sarcey, ou encore le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire.

Mais aussi des politiques, comme l'ancien Premier Ministre Bernard Cazeneuve. Espérons que nulle fâcheuse actualité ne force d'autres figures politiques à annuler au dernier moment, comme ce fut le cas avec Rima Abdul Malak et Édouard Philippe pour la première édition...

Et une ouverture à la confrontation d'idées, avec la limite de ne pas sortir du « champ républicain ».

Outre d'inviter des essayistes, artistes, personnalités de la société civile et autres politiques qui comptent, cette seconde édition accueillera un nouveau format de moins d'une heure, qui ambitionnera de traiter du Progrès à hauteur humaine, dans la vie quotidienne : le progrès et les agriculteurs, le progrès et les femmes... Un accent plus fort sera par ailleurs mis sur les publics scolaires : « Les épreuves anticipées du Bac, à cette période, ont été abandonnées, donc la présence des lycées sera renforcée », décrit Jackie Helfgott.

Comme la première édition cette fois, la plupart des lieux emblématiques de la ville seront mobilisés - le Puzzle, le Théâtre municipal, le Casino... -, mais aussi le concours de trois librairies indépendantes de Metz et une de Thionville, afin de garantir la présence de « l’outil indispensable pour porter des idées, les livres », développe Pascal Didier. Enfin, cinéma et musique enrichiront la programmation.

Le tout avec l'ambition de faire mieux que le beau bilan de 2023, avec 6000 visiteurs en trois jours, une soixantaine de personnalités et une trentaine de rencontres.

« Cette dynamique s'inscrit dans le cadre d'une ville mobilisée, témoignant d'une société en quête de sens et de direction face aux incertitudes du progrès », conclut l'adjoint à la culture de la mairie de Thionville.

Toutes les tables-rondes, interventions et débats de la première édition sont à retrouver en intégralité.

