60.000 visiteurs pour le Salon du Livre de Genève 2024

Le salon a offert un programme littéraire varié et riche, accueillant plus de 600 auteurs venant de France, du Québec, de Belgique, de divers pays d'Afrique et de Suisse. Les rencontres organisées affichaient presque tout le temps complet, y compris en semaine.

« C’est avec joie que nous avons vu, dès le mercredi, un public attentif à nos choix de programmation venu nombreux écouter et échanger avec ses auteur·rices favori·tes et aller à la rencontre de nouvelles plumes » s'est exprimée Nine Simon, directrice artistique du salon du livre. « Nous avons le sentiment que le public, averti ou curieux, s’est plus que jamais approprié le salon pour y trouver son bonheur ! »

L'édition a été marquée par de nombreux moments forts, incluant les séances de dédicaces, les échanges entre lecteurs et auteurs, et la participation d'invités d'honneur tels que Léonie Bischoff, Joël Dicker et Elisa Shua Dusapin. Le salon a également collaboré avec le festival Quais du Polar pour des rencontres autour du polar, a vu une participation enthousiaste aux stands d'exposants et d'éditeurs, et a célébré la remise du Prix Kourouma à l'autrice Bessora pour son livre Vous, les ancêtres (JC Lattès).

En tant qu'un des principaux rendez-vous des éditeurs en Suisse romande, le salon joue un rôle essentiel dans le secteur du livre, en favorisant les échanges entre professionnels de la francophonie. Cette année, il a mis au centre des discussions l'engagement des jeunes dans la lecture, ainsi que les défis posés par l'intelligence artificielle dans l'édition, attirant une audience spécialisée lors des journées professionnelles.

« Nous sommes très attachées au fait de permettre aux acteurs et actrices de la chaîne du livre de tisser des liens durant notre événement. De plus, nous sommes ravies d’avoir accueilli cette année de nouveaux et nouvelles exposant·es » conclut Natacha Bayard, directrice du salon du livre.