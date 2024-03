Bessora remporte le Prix Ahmadou Kourouma 2024

L'année dernière, c'est Beata Umubyeyi Mairesse qui avait remporté ce prix avec son roman Consolée (éditions Autrement).

Vous, les ancêtres est un roman qui navigue entre la vérité historique et le réalisme magique, racontant l'histoire d'une femme, orpheline et boiteuse, réduite en esclavage, qui aspire à un avenir meilleur pour elle et les siens.

L'histoire débute en Cornouailles avec Jane, accusée de vol et déportée en Amérique en 1684, où elle devient esclave dans une plantation. Elle trouve espoir dans un verset biblique promettant une descendance puissante à une femme boiteuse. Des siècles plus tard, Johann, dans son pays, découvre un secret familial liant sa lignée à celle de boiteux qui, à travers les époques et les continents, cherchent à briser leurs chaînes invisibles.

Née à Bruxelles en 1968, Bessora a vécu en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Après des études à l'HEC Lausanne et une carrière dans la finance internationale, elle se tourne vers l'anthropologie, étudiant les industries pétrolières au Gabon et soutenant sa thèse de doctorat.

Bessora a publié son premier roman, 53 cm, en 1999, suivi de plusieurs autres ouvrages récompensés et salués par la critique, dont Les Taches d'encre, Deux bébés et l'addition, Petroleum, et Cueillez-moi jolis messieurs..., ainsi que Cyr@no, Alpha : Abidjan-gare du Nord et Les Orphelins. Elle a aussi écrit des nouvelles, parmi lesquelles Le Cru et le Cuit et Les Compagnies Low-Cost. Vous, les ancêtres est son quatorzième roman, également lauréat du Prix suisse de Littérature 2024.

Crédits image : Bessora ©Antoine Flament