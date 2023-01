Vous les ancêtres

Née en Cornouailles, Jane est accusée de vol et déportée aux Amériques en 1684. Cette boiteuse sert durant sept ans dans une plantation. Elle apprend à lire dans la Bible, où elle découvre un verset qui promet une descendance puissante à une boiteuse affligée. Elle ? Deux siècles plus loin, c'est Johann qui, au pays des hommes fiers, part à la recherche des gorilles. Il découvre un secret qui le relie à une dynastie de boiteux. Des boiteux qui traversent les temps et les mondes pour se délivrer de chaînes invisibles. Bessora construit une oeuvre puissante, étonnante, qui explore avec la même grâce la vérité de l'Histoire comme le réalisme magique.