Les archives de Henri Focillon intègrent les collections de l’INHA

Ces archives, comprenant manuscrits, correspondances, photographies, enregistrements sonores, cours et dessins, offrent une perspective unique à la fois sur le penseur et sur l'individu. L'acquisition exceptionnelle reflète l'engagement de Focillon à toujours penser la discipline artistique en lien avec les questions sociétales de son époque, faisant écho aux débats contemporains.

Henri Focillon (1881-1943), figure emblématique de l'histoire de l'art, a laissé une empreinte durable sur la discipline à travers des œuvres majeures telles que Vie des formes (1934), Éloge de la main (1939), et L'An mil (1952). Les archives, qui couvrent la période de 1835 à 1955, témoignent de la richesse et de la diversité de son œuvre, ainsi que de ses principes. Elles révèlent un homme qui n'a jamais dissocié ses passions, ses intérêts de ses engagements politiques et sociaux.

Ces documents, dispersés entre le Massachusetts, Paris, et sa résidence secondaire à Maranville durant son exil, et partiellement confisqués par le régime de Vichy, ont été soigneusement rassemblés et reconstitués après la Libération par sa veuve, Marguerite Castell-Focillon.

Fonds Henri Focillon, Archives 191 (sous dossier «Vie des formes», notes pour une conférence, 1937), bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art. Photo Michaël Quemener/ INHA, Paris.

Engagé pour la culture

Fils de Victor Focillon, graveur, Henri Focillon était lui-même un dessinateur talentueux et un collectionneur d'œuvres graphiques, ce qui a influencé son approche de l'histoire de l'art. Son intérêt profond pour le processus créatif de l'artiste a nourri son enseignement, faisant de lui un penseur et un homme politique engagé qui, bien avant la Seconde Guerre mondiale, a pris position sur diverses questions sociales. Dès sa jeunesse, il a exprimé des idées socialistes utopiques et a fondé une université populaire pour les ouvriers, témoignant de son engagement pour l'accès à l'éducation et à la culture.

À Chaumont, où il enseignait, Henri Focillon, issu de l'École normale supérieure et agrégé, a suivi l'enseignement d'Henri Lemonnier, titulaire de la première chaire d'histoire de l'art créée à la Sorbonne. Il a ensuite occupé cette chaire avant de fonder la première chaire d'histoire de l'art à l'École normale supérieure.

Les archives de Focillon regorgent de manuscrits et de multiples versions de ses conférences, cours et notes de travail, illustrant la cohérence et la constance de sa pensée, souvent contemplative, ainsi que ses intuitions sur l'art et les artistes. Une riche correspondance familiale et une abondante correspondance académique documentent avec précision la formation de son œuvre, l'évolution de ses amitiés et de ses engagements.

De nombreux écrits de Focillon, figure centrale de l'histoire de l'art et des politiques culturelles, qu'ils soient publiés ou non, abordent l'enseignement de l'histoire de l'art et le rôle de l'art comme « organisateur de l'avenir », explorant les interactions entre civilisations. Le fonds acquis récemment par l'INHA révèle par sa composition la nature dynamique de la démarche intellectuelle et émotionnelle de Focillon.

À travers ses archives, l'évolution de la pensée artistique de Focillon devient évidente, marquant une rupture avec le déterminisme de figures telles qu'Émile Mâle et Hippolyte Taine, qui liaient œuvres et artistes à l'époque, au milieu et à la race. Adoptant un formalisme rationaliste, il considère l'œuvre d'art comme un ensemble intégré dans un système complexe de relations et de signes, indépendant d'un contexte global historique, social et mental. Focillon valorise la « perspective intérieure » de l'« artiste visionnaire » tel que Dürer, Piranèse, Rembrandt, ou encore Victor Hugo en tant que dessinateur, voyant dans l'œuvre d'art l'établissement d'un ordre unique au monde.

D'un point de vue méthodologique, il fut pionnier dans l'utilisation de vues projetées d'œuvres d'art durant ses cours à l'École normale, utilisant des plaques de projection désormais conservées dans ses archives.

Henri Focillon, Archives 191, Tour de Babel (détail), dessin à la plume et lavis monté sur carton, 1937, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art. Cliché INHA, Paris.

Une ressource pour les chercheurs

Henri Focillon, également fils d'un aquafortiste et lui-même reconnu comme un éloquent orateur, a produit des pastiches d'artistes de son époque, adoptant une approche unique pour comprendre les œuvres contemporaines au-delà d'un récit linéaire, grâce à sa « perspective intérieure ». Il attribuait à la diffusion et à la réinterprétation des images une force suggestive, assimilable à une technique rhétorique. La description, le croquis, la comparaison et l'imaginaire se manifestent à travers l'ensemble de son fonds d'archives, révélant la flexibilité interne de son regard, de sa réflexion et de son discours en tant qu'historien d'art influent.

Les archives muséographiques de Focillon illustrent son parcours dès 1913, lorsqu'il est nommé responsable du cours complémentaire d'histoire de l'art moderne à l'Université de Lyon, avant de devenir conservateur des musées de la ville. Il a mené une politique d'acquisition ambitieuse, intégrant des œuvres d'art asiatique, contemporain et impressionniste aux collections. Sa vision, qui transcende les siècles et les frontières sans délaisser aucune forme d'art, lui a permis d'innover dans le domaine muséographique, modifiant les itinéraires de visite et rapprochant des œuvres de différentes époques et styles. Focillon a toujours rejeté une interprétation nationaliste de l'art, favorisant une approche globale et interconnectée.

Son influence s'est étendue de l'Europe à l'Amérique, du Paraguay à Cuba et l'Argentine, disséminant ses connaissances et idées à travers des conférences, des œuvres posthumes et des enregistrements désormais accessibles à la communauté scientifique.

Fonds Henri Focillon, Archives 191 (sous dossier «Vie des formes», 1924- 1937), bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art. Photo Michaël Quemener/INHA, Paris.

Sa contribution à la diplomatie culturelle internationale est également documentée, Focillon ayant joué un rôle clé dans le développement des échanges culturels internationaux, notamment en tant que membre du Comité permanent des Lettres et des Arts de l'Institut international de coopération intellectuelle de la Société des Nations. Cette position l'a amené à s'intéresser à l'art et à la culture de divers pays, y compris la Roumanie dès 1922. Son exil aux États-Unis avant la guerre lui a conféré une place particulière dans les relations transatlantiques, contribuant significativement à la pensée sociétale à travers ses conférences sur les liens entre l'art et les conditions de vie moderne, envisageant l'artiste et l'architecte comme des « organisateurs de l'avenir ».

Focillon a quitté la France en 1939 pour rejoindre les Forces françaises libres, fondant l'École Libre des Hautes Études aux États-Unis. Il est décédé en 1943, après avoir été déchu de ses titres universitaires par le régime de Vichy. Son héritage perdure à travers des élèves tels qu'André Chastel, Meyer Shapiro et Louis Grodecki, marquant l'histoire de l'art d'une empreinte indélébile. Ses archives constituent une ressource inestimable pour les chercheurs, témoignant de la manière dont l'art façonne et est façonné par des contextes sociétaux.

Fonds Henri Focillon, Archives 191 (sous dossier «Vie des formes», notes pour une conférence, 1937), bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art. Photo Michaël Quemener/ INHA, Paris.

Crédits photo : Henri Manuel, Portrait d’Henri Focillon, circ. 1930. Paris, bibliothèque de l’INHA, Archives 191. Cliché INHA.