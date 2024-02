En Floride, même Ron DeSantis se plaint de la censure des livres

Le 15 février dernier, le gouverneur de Floride s'est présenté lors d'une conférence de presse, promettant de « dénoncer les rumeurs sur la censure de livres ». Reprenant un discours qu'il avait déjà porté il y a quelques mois, le Républicain y a expliqué que « l'État de Floride ne censure pas des livres, mais a seulement permis aux parents de s'opposer à la présence de contenus obscènes dans les salles de classe ».

DeSantis n'a pas uniquement répété cette interprétation quelque peu partisane du réel, il a aussi souligné « certains abus » qui ont conduit à l'exclusion du Passeur de Lois Lowry (traduit par Frédérique Pressmann, L'école des loisirs) ou de la Bible.

Une épidémie de censure

Le communiqué de presse de Ron DeSantis choisit avec soin ses exemples. En effet, 1406 retraits d'ouvrages ont eu lieu sur l'année scolaire 2022-2023 seulement, dans l'État de Floride... Parmi les titres les plus régulièrement visés, citons Genre Queer, de Maia Kobabe (traduit par Anne-Charlotte Husson, Casterman), Un palais de colère et de brume (A Court of Mist and Fury, trad. Anne-Judith Descombey) de Sarah J. Maas, Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson (traduit par Noémie Saint-Gal, De Saxus) ou encore Lait et Miel de Rupi Kaur (traduit par Sabine Rolland, Pocket).

Autant de livres qui abordent des questions liées à l'identité de genre, à l'homosexualité, aux droits et conditions de vie des femmes ou encore au racisme et à la xénophobie. Ils sont qualifiés d'« obscènes » voire de « pornographiques », de manière outrancière, en raison de quelques mots grossiers ou d'évocation de relations sexuelles.

Comme il le fait depuis plusieurs années désormais, Ron DeSantis s'est abrité derrière la protection des enfants pour justifier sa politique de contrôle des lectures. « Les livres aux contenus pornographiques et sexuellement explicites n'ont rien à faire dans une bibliothèque scolaire accessible aux enfants », souligne l'État dans un communiqué, niant à nouveau le professionnalisme des bibliothécaires.

Distinguer bonne et mauvaise censure

Nouveauté de taille, toutefois, dans le discours du gouverneur républicain : il s'est risqué à pointer certains abus, et des procédures outrancières concernant la circulation des livres. « Il arrive que des citoyens se réveillent d'un coup et lancent des demandes de retrait pour n'importe quel livre, ce qui n'est pas correct, même si nous apprécions de voir des membres de la communauté s'investir », a-t-il déclaré, selon NBC Miami.

DeSantis est même allé plus loin, en pointant les « activistes », des deux côtés de l'échiquier politique, qui « détournent » les possibilités de contestation laissées aux uns et aux autres. De nombreuses organisations non gouvernementales le préviennent pourtant depuis le début de sa croisade contre la liberté de lire : faciliter la remise en question du professionnalisme des bibliothécaires et des enseignants ne pouvait que mal tourner...

Le gouverneur a apporté son soutien public à une proposition de loi, HB 7025, qui introduirait une taxe de 100 $ en cas de contestation retoquée, si la personne en question n'a pas d'enfant « inscrit dans l'établissement scolaire où elle intervient » et a « contesté sans succès 5 livres au cours de l'année scolaire ».

Rappelons que DeSantis est à l'origine de plusieurs législations tournées vers la censure de livres. La House Bill 1467, surnommée Don't Say Gay par ses détracteurs, interdit d’aborder les sujets raciaux ou l’orientation sexuelle dans les établissements scolaires, ce qui inclut leurs bibliothèques. La HB 241, qui remonte pour sa part au début d'année 2023, offre aux parents d'élèves des possibilités d'intervention plus larges dans les programmes des établissements scolaires de l'État.

À LIRE - États-Unis : une Républicaine passe des livres au lance-flammes

Sans oublier la loi HB 1069, qui interdit les documents et enseignements relatifs à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre dans les salles de classe, jusqu'en 3e (9th Grade)...

Des textes qui ont été vivement critiqués, et même attaqués en justice. En janvier dernier, le juge Kent Wetherell a émis une injonction préliminaire pour suspendre l'application de certaines dispositions, en attendant un procès en bonne et due forme.

Photographie : Ron DeSantis, en janvier 2024 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres