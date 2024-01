En Floride, la censure de livres visée par la justice

Au petit jeu de la censure, l'État de Floride reste en pôle position, plusieurs années après la naissance d'un mouvement sans précédent aux États-Unis, porté par une base réactionnaire et encouragé par des responsables politiques républicains.

Parmi eux, Ron DeSantis, prétendant à la Maison-Blanche, jamais avare de prises de position outrancière et d'analyses à l'emporte-pièce. Depuis son élection en tant que gouverneur, en 2018, ce rival de Donald Trump, âgé de 45 ans, s'érige en rempart contre le « wokisme », un ennemi bien pratique pour susciter une panique morale et mettre en œuvre une politique réactionnaire.

Oubliez les livres, préférez l'infox

Les faits d'armes de Ron DeSantis comprennent notamment deux lois aux effets considérables sur la liberté de lire des plus jeunes. La House Bill 1467, surnommée Don't Say Gay par ses détracteurs, est sans doute la plus connue : il interdit d’aborder les sujets raciaux ou l’orientation sexuelle dans les établissements scolaires, ce qui inclut leurs bibliothèques.

La HB 241, qui remonte pour sa part au début d'année 2023, offre aux parents d'élèves des possibilités d'intervention plus larges dans les programmes des établissements scolaires de l'État. Et expose les bibliothécaires comme les enseignants aux plaintes des parents d'élèves, notamment vis-à-vis de certaines lectures.

Début 2023, DeSantis clamait, lors d'une conférence de presse, que les accusations de censure de livres n'étaient que des « canulars ». Mais les faits ne mentent pas : l'organisation PEN America a fait le décompte, et 1406 retraits d'ouvrages ont eu lieu sur l'année scolaire 2022-2023 seulement, en Floride...

L'État lui-même avait rendu publique une liste, en septembre 2023, évaluait le nombre d'ouvrages censurés à 300, à travers 20 des 67 districts scolaires de la même période. Un chiffre bien moindre, mais aussi inexact, affirme PEN America, puisqu'il ne prend en compte que les censures déclarées par les districts, et examinés par des conseils scolaires. Et non l'autocensure, dont les dégâts sont par ailleurs plus insidieux.

La justice à la rescousse

Pour calmer un peu les ardeurs des censeurs, organisations non gouvernementales, auteurs, éditeurs et même usagers, portent désormais plainte contre les États ou les districts scolaires. En mai 2023, une coalition de plaignants soumettait ainsi à la justice le cas du comté d'Escambia, en Floride, où pas moins de 200 ouvrages ont été visés par des procédures.

PEN America s'était associé, pour l'occasion, avec le groupe d'édition Penguin Random House, mais aussi cinq auteurs américains (Sarah Brannen, George M. Johnson, David Levithan, Kyle Lukoff et Ashley Hope Pérez) et deux parents d'élèves scolarisés au sein du district scolaire du comté.

Ensemble, les plaignants dénonçaient des « retraits » et des « restrictions d'accès » à certains ouvrages dans les bibliothèques scolaires publiques du comté, ordonnées par le district scolaire « sur la seule base d'un désaccord avec les idées exprimées dans ces livres ».

Pour chacun des cas de retrait, le district s'est rangé du côté du demandeur, qui réclamait ce retrait sur des arguments discriminatoires, en outrepassant les recommandations des comités critiques, tant au niveau des écoles que du district. Ces restrictions d'accès et retraits ont particulièrement visé des livres qui évoquent les situations des personnes racisées ou membres de la communauté LGBTQ, et ont défini une orthodoxie d'opinion qui va à l'encontre du premier et du quatorzième amendements. – Plainte de PEN America, PRH, des auteurs et parents d'élèves

L'aspect inconstitutionnel des différentes législations facilitant le retrait des ouvrages des bibliothèques scolaires fait désormais partie des principaux arguments contre ces dispositions. Considérant les garanties apportées aux libertés individuelles par la Constitution américaine, la liberté d'expression notamment, plusieurs décisions judiciaires ont d'ores et déjà suspendu l'application de plusieurs textes, dans l'attente d'un verdict définitif.

Pas d'immunité pour l'État

La plainte soulignait une atteinte manifeste « aux droits des étudiants d'accéder aux idées et à l'information », en particulier dans le cadre d'une bibliothèque. Et le juge Kent Wetherell a entendu l'argument, rejetant celui de la défense, qui prétextait que la censure de livres, par l'État, ne pouvait aller à l'encontre du Premier amendement.

Autres arguments du district scolaire d'Escambia : en cas de retour des ouvrages bannis sur les étagères, les établissements se retrouveraient en infraction de la loi HB 1069, qui interdit les documents pornographiques et « interdits aux mineurs » dans les établissements scolaires... Le juge a été contraint de rappeler la distinction entre un livre qui évoque une relation amoureuse ou sexuelle et un contenu pornographique...

« Nous sommes satisfaits de la décision du juge, qui reconnait que les livres ne peuvent pas être retirés des bibliothèques scolaires simplement en raison des idées qu'ils véhiculent, et nous attendons avec impatience l'ouverture des audiences pour protéger les droits constitutionnels des plaignants », indique Lynn Oberlander, du cabinet Ballard Spahr, qui assure la défense des plaignants.

Le juge Wetherell a entendu les plaidoiries, avant de rappeler que les bibliothèques scolaires devaient être des lieux de la « pluralité des idées », et que les parents d'élèves pouvaient décider quels titres lisaient leurs enfants, sans l'imposer aux autres, rapporte le Pensacola News Journal.

Seule réserve du juge : PEN America assurait que le comportement de l'État allait à l'encontre du Quatorzième amendement, qui garantit l'égalité devant la loi de tous les citoyens. L'organisation non gouvernementale soulignait la censure massive d'ouvrages abordant des thématiques liées aux personnes LGBTQIA+, ajoutant une couche de discrimination à la censure. Le juge Kent Wetherell n'a pas suivi cet argument.

Le district scolaire d'Escambia dispose d'une vingtaine de jours pour présenter de nouveaux éléments de défense, mais l'ouverture du procès se prépare désormais...

Photographie : Ron DeSantis, gouverneur de la Floride, en janvier 2024 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)