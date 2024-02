États-Unis : une Républicaine passe des livres au lance-flammes

Après des mois de censure massive d'ouvrages des bibliothèques publiques et scolaires, et l'investissement considérable de responsables républicains pour favoriser le retrait de livres sur la sexualité, les droits LGBT, le racisme ou l'antisémitisme, faut-il s'étonner du niveau du débat au sein du parti républicain ?

La candidate Valentina Gomez a en tout cas cru bon de se filmer en train de brûler deux livres au lance-flammes, dans une vidéo de campagne publiée ce 6 février 2024 sur le réseau social X.

Sur son profil où s'affichent les expressions « Jésus est roi », « MAGA [Make America Great Again, le slogan de Donald Trump] » et « America First » (« L'Amérique d'abord »), Valentina Gomez explique qu'elle réserve ce sort « aux livres qui pervertissent les enfants ». Après avoir aspergé deux ouvrages d'essence et de flammes, elle précise qu'ils proviennent « d'une bibliothèque publique du Missouri ».

Des accusations d'endoctrinement

Les ouvrages visés sont Tout nu ! : le dictionnaire bienveillant de la sexualité, de l'autrice québécoise Myriam Daguzan Bernier, illustré par Cécile Gariépy (ici traduit par Charles Simard chez Orca Books), et Queer : The Ultimate LGBT Guide for Teens, de Kathy Belge et Marke Bieschke, illustré par Christian Robinson (Zest Books).

Deux titres qui abordent des questions relatives à la sexualité, à l'acceptation de soi et aux rapports aux autres, ou encore à l'homophobie et au respect du consentement. Autrement dit, des ouvrages reconnus pour leurs qualités pédagogiques, à même d'accompagner les jeunes et de répondre à leurs interrogations.

Cette cabale républicaine à l'égard des livres traitant de certains sujets (la sexualité, mais aussi les droits LGBTQIA+, le racisme, les droits des femmes...) découle d'une accusation d'endoctrinement et de manipulation des enfants et des adolescents, dans les écoles ou les bibliothèques publiques.

Une croyance qui a dérivé en lutte idéologique, multipliant les cas de censures et de retraits d'ouvrages dans de nombreux États, et allant même jusqu'à créer des législations sur mesure. Certaines de ces dernières criminalisent le fait de donner accès à des ouvrages bannis à des jeunes. Heureusement, la justice américaine a été saisie à plusieurs reprises, et semble pour l'instant faire barrage à ces lois liberticides.

La démonstration de Valentina Gomez vient en tout cas incarner et nourrir la haine des livres et de la culture, devenue un véritable argument de campagne...

