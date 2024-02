Saint-Malo : le Québec à l'honneur du festival Étonnants Voyageurs 2024

Sous le thème Échos outre-Atlantique des écritures québécoises, le festival met en lumière le Québec, sa nature sauvage, ses vastes forêts, lacs et territoires nordiques. Cette terre de migrations, où les cultures autochtones ont été longtemps négligées, est aujourd'hui un creuset de diversité culturelle.

Les auteurs explorent ces thématiques, abordant les questions d'identité, la place des femmes et la richesse des cultures autochtones à travers des œuvres variées et sensibles.

Les journées scolaires, intitulées Passeport pour l'ailleurs, se tiendront les 16 et 17 mai, juste avant l'ouverture au grand public. Près de 1200 jeunes bretons, accompagnés d'écrivains tels que Michel Jean, Hélène Dorion, Catherine Leroux, Mireille Gagné, Isabelle Picard et Élise Fontenaille, dont ils ont étudié les œuvres, partiront à la découverte du Québec.

À Saint-Malo, ils participeront à des activités telles que des cafés littéraires, projections de films, salon du livre et expositions. Ces deux journées, conçues avec le soutien du Département d’Ille-et-Vilaine, de la Région Bretagne et du ministère de l’Éducation nationale, promettent d'être inoubliables.

Les lettres québécoises

Une douzaine d'auteurs et autrices rejoignent en mai Saint-Malo. Parmi eux, quatre voix s’attachent à porter la voix des communautés autochtones du Québec et le combat de leurs descendants pour la reconnaissance de leur culture. L’importante poétesse Joséphine Bacon, fervente défenseuse de la langue et de la mémoire innues, nous convie à ressentir les éléments avec émotion dans Kau Minuat. Une fois de plus (Mémoire d’encrier, 2023).

L'écrivain et journaliste Michel Jean donne la voix à une nouvelle génération d’autochtones après le succès de Kukum (Dépaysage, 2021) dans son roman Tiohtiá:ke [Montréal] (Seuil, 2023), alors qu’Isabelle Picard, ethnologue de métier, livre un récit fort sur les réalités des premiers peuples avec la série jeunesse Nish (T.3, Les Malins, 2023). L’artiste pluridisciplinaire Soleil Launière questionne quant à elle les contradictions qui forgent sa double identité vertigineuse de femme à la fois innue et québécoise dans sa pièce Akuteu (Éditions du Remue-Ménage, 2023).

L’univers innu tend la main au monde vivant. Hélène Dorion réconcilie paysages et amours terrestres dans les analogies sensibles de Cœurs, comme livres d’amour (Éditions Bruno Doucey, 2023). Mireille Gagné déploie quant à elle une fable animalière pour interroger notre société capitaliste dans son roman Frappabord (La Peuplade, 2024).

Les lettres québécoises sont aussi le lieu d’écritures innovantes qui donnent corps à des récits singuliers de femmes. Tantôt ensauvagée dans Peau-de-sang chez Audrée Wilhelmy (Le Tripode, 2024), tantôt réduite à un silence qui fait pourtant grand bruit dans Madame Victoria (Asphalte, 2023) de Catherine Leroux, tantôt racontée par les regards d’autres femmes dans Autoportrait d’une autre (Alto, 2023), un livre à la forme délicieusement libre d’Élise Turcotte.

Avec l'ambition d'inventer un langage porté cette fois par des mots d'enfants, Karim Akouche offre une fable où la poésie défie les armes dans La musique déréglée du monde (Druide, 2022). Autant de plumes qui s’attachent à lutter contre l’oubli de celles et ceux qui ont vécu avant nous.

Festival Étonnants Voyageurs

Slam, poésie et conte

Le temps du festival, les mots prendront vie avec la déambulation poétique et impromptue de la brigade littéraire du festival Québec en toutes lettres de la ville de Québec dans les rues de Saint-Malo, en compagnie des slameuses, poétesses et conteuses Véronica Rioux, Hélène Matte et Yolaine Carrier.

Cafés littéraires, rencontres, débats, lectures, performances, musique, exposition et projection : rendez-vous du 18 au 20 mai 2024 à Saint-Malo pour découvrir de nombreuses propositions artistiques fidèles à la vitalité de la littérature québécoise contemporaine.

Étonnants Voyageurs, initié en 1990 à Saint-Malo par Michel Le Bris et ses comparses, célèbre l'importance cruciale d'une littérature mondialisée, avide de dévoiler le monde qui se profile. Ce festival, unique en son essence, se déploie chaque année comme une célébration joyeuse et inspirante de la littérature, où textes et créations se partagent dans une ambiance conviviale.

Avec plus de 200 événements programmés, dont des tables rondes, des cafés littéraires, des entretiens approfondis, des débats et des lectures, le festival propose également une sélection d'une cinquantaine de films documentaires et de fiction, des expositions et des spectacles, mettant en lumière la passion pour la lecture, l'impératif du dialogue et de l'échange. Étonnants Voyageurs se veut également un festival dédié à la jeunesse, abritant un large salon du livre où les auteurs rencontrent leur lectorat.

Au fil des années 2000, Étonnants Voyageurs a étendu son influence au-delà des frontières françaises, organisant des éditions à Missoula, Dublin, Sarajevo, Bamako, Port-au-Prince, Haïfa, Rabat-Salé, et même le Congrès mondial des écrivains de langue française à Tunis en 2021.

L'édition compte 150 invités venant des quatre coins du globe, offre 250 rencontres et débats, présente 50 films, 5 expositions, et inclut un salon du livre, des soirées thématiques, des ateliers et des séances de découverte, faisant d’Étonnants Voyageurs un festival incontournable pour la jeunesse et les amoureux de la littérature.

Crédits photo : Festival Étonnants Voyageurs