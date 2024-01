Le Prix Nobel Olga Tokarczuk invitée d'honneur d'Étonnants Voyageurs 2024

Née en 1962, Olga Tokarczuk a suivi des études de psychologie à l'université de Varsovie. Dès le début, ses écrits mêlent le mystère, l'irrationnel et le voyage au sein du quotidien de personnages extravagants, où le réel et le mystique s'entremêlent.

Son premier grand succès a été Dieu, le temps, les hommes et les anges (Robert Laffont, 1998). Parmi ses œuvres notables, on retrouve Les Pérégrins (2010), Sur les ossements des morts (2012), adapté au cinéma, Les Livres de Jakób (2018) et les recueils de nouvelles Histoires bizarroïdes (2020) et Jeu sur tambours et tambourins (2023). Dans Le Banquet des Empouses, elle rend hommage à La Montagne Magique de Thomas Mann et explore la fluidité de nos univers, identités et corps.

Olga Tokarczuk résume son approche littéraire par la question : « Comment construire mon récit pour qu’il puisse porter cette immense constellation qui forme le monde ? » Sa curiosité insatiable et son ambition encyclopédique lui ont valu le Prix Nobel de littérature en 2018. Ses œuvres sont publiées aux Éditions Noir sur Blanc.

Le festival Étonnants Voyageurs, créé en 1990 à Saint-Malo par Michel Le Bris et ses amis, vise à célébrer une littérature mondialisée et engagée. Unique en son genre, le festival est un lieu de rencontre pour célébrer la littérature, découvrir des œuvres et des textes dans une ambiance chaleureuse.

Avec plus de 200 rendez-vous, tables rondes, débats, lectures, projections de films documentaires et de fictions, expositions et spectacles, le festival met en avant l'amour des livres et la nécessité du débat et de l'échange. C'est aussi un événement dédié à la jeunesse, avec un salon du livre où auteurs et public se rencontrent.

Depuis les années 2000, Étonnants Voyageurs s'est internationalisé avec des éditions à l'étranger et a organisé le Congrès mondial des écrivains de langue française à Tunis en 2021.

Le festival est une coproduction de l'association Étonnants Voyageurs et de la ville de Saint-Malo, soutenu par de nombreux partenaires publics et privés.

Il accueille 150 invités internationaux, propose 250 rencontres et débats, 50 films, 5 expositions, un salon du livre, un festival de la jeunesse, des soirées et des ateliers découverte.

Crédits photo : Festival Étonnants Voyageurs