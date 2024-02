Pour le livre de Turin, "un salon qui aide au dialogue"

Être directrice de la 36e édition du Salon international du livre de Turin, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Comment reprendre la main à la suite de Nicola Lagioia ?

Cela signifie reprendre un héritage important et fructueux. Le Salon avec Nicola Lagioia a surmonté de grandes difficultés et s'est développé, renforcé et consolidé. Je ferai de mon mieux pour poursuivre ce beau travail de promotion et de célébration de la lecture.



Comment se sont déroulés ces mois de préparation avant la manifestation ? Comment avez-vous pensé et constitué votre équipe ? Votre expérience d'écrivaine et de journaliste a-t-elle influencé votre façon de concevoir le Salon ?

Ces derniers mois ont en effet été très intenses. Depuis mai dernier, je n'ai jamais cessé de travailler sur la nouvelle édition du Salon. Je suis sereine parce que j'ai à mes côtés des personnes très compétentes et expérimentées, et surtout passionnées, dont les projets du Salon leur tiennent à cœur.

En partant de mon expérience de journaliste, j'ai constitué une équipe de directeurs et directrices de sections, habitués à penser et à raisonner par thèmes. Il y aura en effet sept sections thématiques (art, édition, cinéma, roman, romance, information, légèreté). Elles enrichiront le programme général avec des rencontres dédiées avec des personnalités exceptionnelles. À ce titre, Melania Mazzucco, Teresa Cremisi, Francesco Piccolo, Alessandro Piperno, Erin Doom, Francesco Costa et Luciana Littizzetto seront les responsables de ces sections.

J'ai également créé une petite équipe éditoriale qui, avec moi, garde un œil attentif sur le monde et le présent : Igiaba Scego, Tiziana Triana, Francesca Sforza et Paola Peduzzi, des professionnelles du monde du livre et de la presse.



Quels sont les principaux défis à relever après le succès des éditions précédentes ? Comment renouveler une formule qui fonctionne ?

J'aimerais que le Salon soit ouvert et davantage accessible aux jeunes, en allant à leur rencontre pour imaginer avec eux de nouvelles perspectives. En effet, le titre et le thème de ma première édition du Salon se nomment « La vie imaginaire », formule tirée d'un beau recueil d'essais de Natalia Ginzburg. Cette formule exprime une idée du monde qui rejoint à la fois la vie créative, et la réalité.

C'est donc une fenêtre toujours ouverte sur le présent, mais aussi sur l'avenir, et l'avenir doit être regardé et pensé avec les jeunes. Et ces derniers ont non seulement besoin d'écouter, mais aussi d'être écoutés.



Il nous semble que le Salon, une grande fête pour le grand public, investit de plus en plus dans l'organisation d'événements à caractère international pour les professionnels du livre. Nous pensons par exemple aux activités du Rights Centre, mais aussi à la conférence en ligne Dall'Italiano al mondo. Que pouvez-vous dire sur cette dimension du Salon ?

Le Rights Centre et la Conférence sur la traduction, organisée par Ilide Carmignani, se développent et acquièrent chaque année une nouvelle vie et une nouvelle notoriété. Ils incarnent ainsi plus clairement la dimension internationale de la foire, qui a toujours la littérature en son centre, mais qui se renouvelle avec le cinéma, la télévision et les traductions.

Par exemple, en avril prochain, nous nous rendrons à New York pour faire connaître aux agents et éditeurs américains le travail du Salon et du Rights Centre.



Lors de la dernière édition, le rôle du Salon, comme espace de promotion, de défense de la liberté d'expression et de pensée, a fait l'objet de quelques controverses et de discussions : à votre avis, quel est le rôle du Salon dans ce domaine et comment peut-il participer au débat culturel et politique italien ?

Je crois que le Salon est un lieu de rencontre, et, je l'espère, sans conflit. C'est un lieu où l’on peut exprimer librement ses pensées, dans le respect des idées de chacun. Le Salon offre naturellement la parole et ne l'enlève pas. Et je ne parlerais pas de débat politique, car le Salon du livre de Turin est une institution qui ne doit pas prendre de positions politiques, mais aider au dialogue et fournir de plus en plus d'outils culturels, d'informations, et d'échanges d'idées.

Crédits photo : Salone del libro di Torino