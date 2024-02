Un hommage à la vie imaginaire” pour le Salon du Livre de Turin 2024

« Si nous n'avions pas eu de vie imaginaire, nous n'aurions peut-être pas trouvé les chemins de la vie créative » écrit la célèbre autrice italienne Natalia Ginzburg. En effet, comme le rappelle la directrice Annalena Benini lors de la conférence de presse du Salon le 14 février, « la vie imaginaire parfois anticipe et devine les événements de la vie réelle [...]. Ce Salon est donc un hommage à la vie imaginaire, sous toutes ses formes. »

L’affiche de la manifestation est signée Sara Colaone, illustratrice et autrice de bandes dessinées, dont sa récente adaptation dessinée du roman d'Italo Calvino, Le Barone rampant (Mondadori, 2023). Cette affiche « rappelle la valeur de l'imagination et de la communauté : les livres et les personnages qui les peuplent créent une poussée vers le haut, vers de petits mondes en formation et en expansion […], et appartiennent à la communauté », indique le communiqué de presse.

Des invités internationaux de prestige

Bien que le programme complet sera annoncé au mois d'avril, certains invités nous sont déjà dévoilés. Parmi eux, Elizabeth Strout, l'une des plus importantes autrices américaines contemporaines, ouvrira l'événement avec une réflexion sur les femmes et leur place dans le monde.

D’autres invités internationaux y seront conviés, notamment Abdulrazak Gurnah (Prix Nobel) -, l'auteur de best-sellers David Nicholls, deux voix de la littérature latino-américaine contemporaine, Guadalupe Nettel et Camila Sosa Villada, et l'auteur de best-sellers jeunesse, Jeff Kinney.

Un nouveau format en sections

Par ailleurs, l'une des nouveautés de la 36e édition est la création de sept sections, parallèles au programme général, pour diviser le programme officiel en rubriques. Les responsables de chaque section ont imaginé trois à quatre rencontres-événements par rubrique, qu'ils animeront pendant le Salon.

Pour les responsables des sections, l'on remarque Melania G. Mazzucco (publiée en France chez Flammarion) à la tête de la section Art. La section Cinéma, dirigée par Francesco Piccolo, auteur et réalisateur, accueillera, entre autres, le réalisateur Paolo Sorrentino.

S'ensuivent les sections Information, dirigée par Francesco Costa, Légèreté (Luciana Littizzetto, autrice et humoriste), Romance (aux côtés d'Erin Doom, autrice du bestseller Fabricant de larmes paru chez Hachette), et Roman (avec Alessandro Piperno, publié par Liana Levi).

Il y a aussi une dernière section, consacrée à l'Édition, sous la direction de Teresa Cremisi, autrice, éditrice et ancienne présidente de Flammarion. Depuis 2021, cette dernière préside Adelphi, une maison d’édition italienne.

Dans ce cadre, des éditeurs emblématiques seront invités à l'événement, pour raconter leur vision de l'édition et l'histoire de leurs structures. À ce titre, Antoine Gallimard sera l'un des invités.

Entre initiatives traditionnelles…

Le Salon du Livre a été depuis son début particulièrement attentif aux questions de la littérature étrangère et de la traduction. En effet, le cycle de rencontres professionnelles sur la traduction éditoriale, organisé par la traductrice Ilide Carmignani et appelé « l’AutoreInvisibile » (l’Auteur Invisible), en est à sa 24e édition.

Par le passé, le Salon se divise en quatre sections, dont l'une, « Lo scrittore e il suo doppio » (L'écrivain et son double), consacrée au dialogue entre de grands noms de la littérature internationale et leur traducteur ou traductrice italien - Emmanuel Carrère, par exemple, y a été invité en 2023.

Cette année, Nicola Crocetti, lauréat du prix de traduction « Giovanni, Emma et Luisa Enriques » en 2023, donnera une lectio magistralis intitulée « Traduire à partir de langues dites minoritaires ».

… et nouveautés en allemand

Comme toujours, à Turin, il y a une région italienne « hôte » : cette année, la Ligurie sera à l'honneur. Mais à compter de cette édition, une langue sera également invitée - l'allemand pour cette édition -, l'Italie étant l'un des pays invités à la Foire de Francfort, en octobre.

« Literatur Parade » est le titre de la participation allemande à Turin. Le terme « Parade », comme l'indique le communiqué de presse, fait référence au « défilé », donc à la mise en avant, de la meilleure production littéraire des pays germanophones - comme l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse - qui organisent le stand commun au Salon. Au total, plus de 20 auteurs sont attendus à Turin, couvrant plusieurs genres littéraires.



Le terme parade a également un caractère festif, rappelant la tradition des Love and Street Parades qui ont vu le jour en Allemagne et en Suisse dans les années 1990. En effet, une véritable parade, appelée « Read Parade », à travers la ville de Turin est prévue, avec des DJ et de la musique électronique, au cours de laquelle des auteurs germanophones et italophones monteront sur le char de la parade et liront des extraits de leurs œuvres.

Une communauté, un espace pour tous

On observe un retour d'espaces emblématiques du Salon du livre de Turin, comme le Bookstock, consacré aux jeunes, ainsi que diverses initiatives : des prix, comme le Strega Europeo ou le Prix Mondello, des lectures, des projets avec les auteurs et les écoles…

Le Rights Centre, dédié au débat professionnel, et plus particulièrement au marché des droits, est également de retour, tout comme Le Salone Off, un projet qui implique toute la ville de Turin, l'aire métropolitaine et le territoire régional.

Parmi les initiatives à vocation sociale, nous rappelons aussi Voltapagina (Tournepage), qui en est à sa 17e édition, un projet qui fait entrer des auteurs dans les prisons du Piémont, et Ballatoio - storie a domicilio (Balcon - histoires à domicile), une initiative qui réunit les habitants d'une copropriété de banlieue autour de la lecture d'un classique.

Le Salon sera donc l'occasion de célébrer deux centenaires importants qui tomberont en 2024 : celui de la mort de Franz Kafka et un autre, célébrant la naissance de Goliarda Sapienza, l'autrice de L'arte della gioia (L'art de la joie, publié en France en 2005 par Le Tripode dans une traduction de Nathalie Castagné), un chef-d’œuvre, témoignage de l'une des premières écrivaines anticonformistes et indépendantes de la littérature italienne.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0