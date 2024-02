CULTISSIME : plus qu'un salon du livre ?

Il existe trois types d’œuvres : best-sellers, classiques et… cultes. La première catégorie se chiffre en ventes et la reconnaissance découle ainsi de ces volumes. La deuxième, littéralement, désigne celles que l’on peut enseigner en classe, car constituantes d’un patrimoine commun, propre à une culture.

La dernière, comme dirait Hegel du Beau, c’est l’universel sans concept : tout le monde a son, voire ses œuvres cultes. Et si elles fédèrent un public autour d’elles, de l’une à l’autre, aucun trait commun. Aucune modélisation — pour employer un terme cher à cette époque “aïe-tek“ — n’existe.

Elles sont la pure expression d’un sentiment partagé. Les mathématiciens parleraient de dénominateur commun : peut-être. De fait, elles incarnent avant tout un pur vecteur empathique : la solidarité autour d’une émotion.

Du 27 au 29 septembre, les œuvres cultes seront à l’honneur de la première édition d’un nouvel événement à Angers : Cultissime. Roman, bande dessinée, comic, manga et plus largement, adaptation multimédia se retrouveront. « Cultissime n’est pas un salon du livre de plus et c'est plus qu'un salon du livre : quand on parle d’œuvre culte, il n’y a pas d’échelle de valeurs. Ce qui importe, c’est le plaisir de la lecture et l'envie de partage », nous indique Phalène de la Valette, créatrice de la manifestation.

Et d’invoquer aussi bien Tolkien que Dumas, Homère qu’Alan Moore, Balzac qu’Osamu Tezuka : « C’est la passion qui nous lie. »

Grâce au soutien enthousiaste de la Région Pays de la Loire et de la Ville d’Angers, Cultissime s’installera aux Hospices Saint-Jean (Grenier Saint Jean et Musée Jean Lurçat), joyau architectural du gothique chargé d’Histoire et d’histoires. L’initiative prendra son élan grâce au soutien de parrains non moins passionnés pour sa première édition : Alain Ayroles, Clémentine Beauvais, et Bernard Werber.

Au menu, exposition, conférences tant pour initiés que grand public, des duels oratoires — option cap, pic et péninsule… – et autres activités pour tous les âges. Le festival mettra aussi en avant des films, séries, et jeux vidéo inspirés de classiques littéraires, comme autant de portes d'entrée vers la lecture. Bref, CULTISSIME s'annonce non comme un salon du livre de plus mais comme plus qu'un salon du livre.

« CULTISSIME parlera de joyaux célèbres ou méconnus de notre héritage littéraire. L'objectif, c'est que chacun, quel que soit son âge, ses goûts ou sa sensibilité puisse se retrouver dans la programmation et avoir le sentiment que ce festival est fait pour lui. Mais aussi de découvrir, au passage, des choses vers lesquelles on ne serait pas allé spontanément et se rendre compte que, ça aussi, c'est génial. Bref, stimuler l'intérêt pour la lecture et l'achat de livres en partant du constat que plus on lit, plus on lit », précise la fondatrice du festival.

Pour cette première édition, quatre récompenses seront attribuées : les prix du Livre, de la BD, de la Réédition et de l'Adaptation CULTISSIME. « Une autre manière de dépasser les catégories de genre ou d'époque pour saluer la capacité qu'ont certaines œuvres à laisser leur empreinte dans l'imaginaire collectif. » Professionnels et grand public seront invités à voter pour désigner les gagnants en intégrant l'Académie CULTISSIME.

