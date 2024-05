Asterix et Obélix reviennent chez Cléopâtre dans un nouveau film

Quelques mois après la sortie du dernier album, L'Iris blanc, et un peu plus d'un an après la sortie du film réalisé par Guillaume Canet, Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, nous apprenons qu'une nouvelle adaptation des bandes dessinées de Goscinny et Uderzo est en cours de production.

Si cette dernière sortie, qui rassemblait son lot habituel de stars — Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Angèle, Ibrahimovic, etc.—, n'avait pas franchement convaincu les spectateurs français, les films d'animation rencontrent en général un grand succès auprès du public.

Quant aux BD, c'est carton plein à chaque fois : parue en octobre, la dernière fournée s'est écoulée à plus d'1,6 million d'exemplaires (chiffre Edistat)...

C'est Alexandre Astier, accompagné de Louis Clichy, qui était aux commandes des deux derniers volets, Astérix : Le Domaine des dieux et Astérix : Le Secret de la potion magique. Le papa de Kaamelott laisse cette fois sa place au duo de scénaristes Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, à qui l'ont doit Le Prénom et, plus récemment, Le Comte de Monte-Cristo.

Il s'agira d'une nouvelle histoire totalement inédite. Alexandre Heboyan s'occupera de l'animation. Il a notamment travaillé avec Dreamworks sur Kung-Fu Panda et Monstres contre Aliens.

Pour ce nouveau volet, Astérix et Obélix sont de retour en terres égyptiennes, qu'ils avaient déjà foulées dans le désormais classique Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre. Cette adaptation est à nouveau produite par SND, la société filiale de M6.

La sortie est prévue pour 2026. Pour patienter, la bande-annonce d'Astérix : Le Secret de la potion magique...

Crédits image : Asterix : Le Domaine des dieux de Louis Clichy et Alexandre Astie / SND