Paul Dano, Alicia Vikander et Jude Law dans Le Mage du Kremlin

Coproduit par Gaumont et Curiosa Films, l'adaptation du Mage du Kremlin a brillé à Cannes, au Marché du Film, à en croire Variety. La version audiovisuelle du récit de Giuliano da Empoli est cosignée par Olivier Assayas lui-même, aidé par l'écrivain et scénariste chevronné Emmanuel Carrère.

L'acteur et réalisateur américain Paul Dano, vu dans The Batman de Matt Reeves et The Fabelmans de Steven Spielberg en 2022, incarnera le personnage principal de l'histoire, Vadim Baranov. Ce dernier, une figure fictive façonnée par Giuliano da Empoli, trouve néanmoins ses traits chez Vladislav Sourkov, un homme de l'ombre de Vladimir Poutine...

Aux côtés de Dano, Alicia Vikander, Jude Law, Zach Galifianakis et Tom Sturridge font partie des autres noms révélés à l'occasion du Festival de Cannes, pour convaincre un maximum de distributeurs et assurer une diffusion optimale au long-métrage. Notons qu'Assayas a déjà travaillé avec Vikander et Sturridge pour la série Irma Vep (2022), inspirée de son propre film, sorti en 1996.

« Le pouvoir est comme le soleil et la mort, il ne peut se regarder en face. Surtout en Russie ». On l'appelait le mage du Kremlin. L'énigmatique Vadim Baranov fut metteur en scène puis producteur d'émissions de télé-réalité avant de devenir l'éminence grise de Poutine. Après sa démission du poste de conseiller politique, les légendes sur son compte se multiplient, sans que nul puisse démêler le faux du vrai. Jusqu'à ce que, une nuit, il confie son histoire au narrateur de ce livre... De la guerre en Tchétchénie à la crise ukrainienne, Le mage du Kremlin dévoile les dessous de l'ère Poutine et s'impose comme le grand roman de la Russie contemporaine. – Le résumé de l'éditeur pour Le Mage du Kremlin

Dans sa note d'intention, le réalisateur Olivier Assayas a dressé des parallèles entre Le Mage du Kremlin et deux autres longs-métrages de sa filmographie. « Comme Carlos [2010] et Cuban Network [2019], il sera mené par ses personnages, offrant ainsi des rôles solides à des interprètes chevronnés », souligne-t-il.

Publié en poche chez Folio en janvier dernier, Le Mage du Kremlin s'est écoulé à plus de 530.000 exemplaires, toutes versions confondues (chiffre Edistat).

Photographie : Alicia Vikander, en 2019 (illustration, Dick Thomas Johnson, CC BY 2.0)