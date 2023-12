États-Unis : un nouvel outil pour informer le auteurs censurés

Cette initiative se concentre particulièrement sur les écrivains et illustrateurs de livres pour enfants. Elle vise à informer les auteurs concernés des interdictions de leurs livres, à fournir des informations et ressources sur la liberté de lecture, et à les équiper de stratégies contre la haine en ligne et le harcèlement.

Ce projet, rendu possible grâce à un financement de Scholastic, éditeur de littérature pour enfants, permettra à PEN America de renforcer son soutien aux auteurs, ainsi que de mobiliser lecteurs, écrivains, l'industrie de l'édition et le grand public en faveur de la liberté d'écrire et de lire.

Depuis 2021, plus de 2000 auteurs ont vu leurs livres interdits dans les écoles publiques de plus de 40 États. Ces interdictions affectent particulièrement les auteurs issus de communautés historiquement marginalisées : les femmes, les personnes de couleur et LGBTQIA+, qui subissent souvent, en outre, un harcèlement en ligne.

La pression de lois étatiques et des groupes d'activistes entraîne une constante augmentation de la censure des livres et des sujets d'enseignement, avec des répercussions sur les achats de titres pour les écoles.

A LIRE — États-Unis : 3362 cas d’interdiction d'ouvrages entre 2022 et 2023

Kasey Meehan, directeur du programme Freedom to Read chez PEN America, souligne l'importance de sensibiliser le public à soutenir les auteurs ciblés et à protéger la liberté de lire et d'écrire.

Cette vague d'interdictions est considérée comme la pire depuis l'époque de la Peur Rouge du maccarthysme dans les années 1950, avec près de 6000 interdictions recensées depuis l'automne 2021.

Le Washington Post a récemment publié une vaste étude, à partir de près de 900 dénonciations de livres dans tout le pays. En s'appuyant sur ce planel, le média révèle que 49 % des titres contestés, dans les écoles sont remis en rayon, et que ceux qui portent des thèmes et des personnages LGBTQ sont les plus susceptibles d'être interdits. 17 % ont fait l'objet de restrictions et 16 ont été définitivement retirés.

Les livres à thème LGBTQ se sont avérés être 30 % plus susceptibles d'être retirés par rapport à tous les livres ciblés. En revanche, les ouvrages sur la race et le racisme étaient 20 % plus susceptibles d'être conservés.

Parmi les titres totalement interdits, 41 % présentaient un contenu LGBTQ. Le sort des livres interdits varie, certains étant stockés en sécurité, envoyés dans des entrepôts ou même recyclés.

Crédits image : LearningLark - (CC BY 2.0)



DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres