États-Unis : 3362 cas d’interdiction d'ouvrages entre 2022 et 2023

Ce rapport 2022-2023, Banned in the USA de PEN America est formel : les lois punitives des États, associées à la pression des citoyens des plus sonores, et des groupes locaux et nationaux, ont contribué de manière significative à l’augmentation des interdictions de livres. En revanche, le nombre de titres uniques impliqués dans les interdictions de livres a légèrement diminué, passant de 1643 en 2021-2022 à 1557 en 2022-2023, soit une diminution de 5 %.

Cette étude s'appuie sur les données recueillies dans l'Index des Interdictions de Livres Scolaires de PEN America. L'organisme dédié à la défense des auteurs définit une interdiction de livre scolaire comme toute action entreprise contre un livre en fonction de son contenu et à la suite de défis de parents ou de la communauté, de décisions administratives, ou en réponse à une action directe ou menacée de législateurs ou d'autres responsables gouvernementaux, qui conduit à un livre précédemment accessible étant soit complètement retiré de la disponibilité pour les étudiants, soit où l'accès à un livre est restreint ou diminué. Un accès diminué est une forme de censure et a des implications éducatives qui vont au-delà du retrait d'un titre.

De juillet 2021 à juin 2023, il a enregistré 5894 cas d'interdictions de livres dans 41 États et 247 districts scolaires publics. Ces deux dernières années scolaires ont affecté 2823 titres uniques, censurant les œuvres de 2076 auteurs, 517 illustrateurs et 31 traducteurs.

83 % du côté des jeunes

Un aspect peu soulevé, mis en évidence par le rapport, les « interdictions copiées », définies comme « un élément clé du mouvement d'interdiction des livres ». Il s'agit de retirer des titres parce qu'un autre district l'a fait. D'autres auteurs ont subi un effet dit « Lettre Écarlate » : plusieurs œuvres de la collection d'un auteur ont été ciblées après qu'au moins l'une de leurs œuvres a été interdite.

Ouvrages qui, une fois ciblé, ont souvent fait l’objet d’un examen minutieux accru. PEN America.

L'étude met par ailleurs en évidence ce que les articles d'ActuaLitté sur le sujet ont largement relevé : une focalisation sur l'interdiction de livres écrits pour les jeunes adultes, en particulier ceux traitant de « sujets difficiles » - comme la violence et le racisme - ou incluant des identités historiquement marginalisées - principalement, les personnes de couleur et les individus LGBTQ+.

Les livres écrits pour un niveau scolaire de jeunes adultes représentaient 55 % des interdictions en 2021-2022, augmentant légèrement à 61 % en 2022-2023. Depuis 2021, 83 % des cas d'interdiction de livres concernaient des livres écrits pour des jeunes adultes ou un public plus jeune. Ils s'appuient sur une rhétorique selon laquelle les livres sont « pornographiques » et causent de « l'endoctrinement » explique ce pourcentage élevé.

Les livres pour adultes ont également montré une augmentation des cas d'interdictions de livres, passant de 12 % en 2021-2022 à 22 % en 2022-2023, représentant 17 % de toutes les interdictions de livres ces deux dernières années. Les livres interdits dits « adultes » comportent 1984 de George Orwell, L'Œil le plus bleu de Toni Morrison et Les Cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini, tous étant des ajouts essentiels aux bibliothèques et aux programmes des lycées.

Livres censurés par type d'ouvrage - Juillet 2021 - juin 2023. PEN America.

Les auteurs les plus censurés depuis juillet 2021. PEN America.

Cowboys et Disneyworld

La Floride et le Texas mènent largement en nombre d'interdictions : + 148 % des instances d'interdictions de livres dans l'État dirigé par le conservateur Ron DeSantis, passant de 566 cas en 2021-2022 à 1406 cas en 2022-2023. Le nombre total de districts touchés par les interdictions a également augmenté, passant de 21 districts en 2021-2022 à 33 districts en 2022-2023. En tout, 1972 cas d'interdictions dans 37 districts scolaires, soit plus de la moitié des 70 que compte l'État.

Le Texas a signalé le plus d'interdictions en 2021-2022, avec 801 interdictions dans 22 districts, mais passe derrière la Floride en 2022-2023 avec 625 interdictions dans 12 districts. Dans l'ensemble, l'État a signalé 1 426 cas d'interdictions dans 28 districts entre 2021 et 2023. Les deux États représentent, respectivement, 34 % et 24 % du nombre total d'interdictions de livres scolaires enregistrées au cours des deux dernières années.

Il ne faut cependant pas s'arrêter à ces deux seuls mastodontes de la censure : la crise s'est étendue à 41 États. Cinq autres États ont connu au moins 100 interdictions de livres au cours des deux dernières années scolaires : la Pennsylvanie, qui a signalé 644 cas d'interdictions dans 16 districts, suivie par le Missouri avec 360 cas d'interdictions dans 16 districts, le Tennessee avec 360 cas d'interdictions dans 9 districts, l'Utah avec 293 cas d'interdictions dans 10 districts et la Caroline du Sud avec 128 interdictions dans 7 districts.

Nombre total d'interdictions de livre par État - Juillet 2021 - juin 2023. PEN America.

La nécessité d'une "opposition vocale et forte"

Selon l'étude, les écoles et leurs bibliothécaires sont de plus en plus privés de la responsabilité de déterminer la disponibilité des matériaux de lecture dans leurs écoles. Ce mois-ci, l'Attorney General de Floride a déclaré que les bibliothèques scolaires publiques sont « un forum pour le discours gouvernemental », et non un « forum pour la libre expression ». Pour PEN America, « de telles justifications pour la censure sapent le but de l'éducation publique : enseigner aux élèves non pas ce qu'ils doivent penser du monde, mais comment penser par eux-mêmes ».

Malgré tout, 92 % des parents, grands-parents et tuteurs font confiance aux bibliothécaires pour sélectionner des livres et des matériaux appropriés, y compris pour faire des recommandations pour leurs enfants.

Pour PEN America, « les livres sont un moyen accessible et vital de partager des points de vue et des mondes. Lorsqu'ils sont diabolisés au point où la connaissance qu'ils fournissent est confondue avec de "l'endoctrinement", les principes fondamentaux de l'éducation publique et de la liberté de lire, d'apprendre et de penser sont en péril. L'éducation, à tout âge et à tout niveau, exige l'inclusion de points de vue et d'expériences diverses ». Et de continuer : « Limiter la disponibilité de matériaux sur la base de plaintes idéologiques a toujours été, et sera toujours, de la censure. Et la censure – même si elle n'affecte qu'une école, une classe, un étudiant – nécessite une opposition vocale et forte. »

Et enfin de conclure : « Il est temps que les censeurs de livres entendent la majorité qu'ils essaient désespérément de faire taire. »

