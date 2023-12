BPI : Éric Reinhardt présent pour la 5e édition d'Effractions

Depuis sa création en 2020, Effractions met en avant des œuvres littéraires qui questionnent et interpellent le réel, englobant la fiction, la non-fiction narrative, le journalisme littéraire, ainsi que la poésie et le slam.

Nature et écologie

Cette année, le festival présentera des auteurs actuels tels que Valérie Zenatti et son dernier ouvrage Qui-vive (L’Olivier, 2024) et Nina Bouraoui pour ses deux nouveaux titres Grand Seigneur et Le désir d'un roman sans fin (JC Lattès, 2024). Des auteurs dont les livres ont été remarqués lors de la dernière rentrée littéraire seront aussi présents, notamment Sylvain Prudhomme avec L'enfant dans le taxi (Minuit, 2023), Ariane Chemin pour Ne réveille pas les enfants (Sous-Sol, 2023), Éric Reinhardt avec Sarah, Susanne et l’écrivain (Gallimard, 2023) et Luc Lang autour de Le récit du combat (Stock, 2023).

Le programme explorera plusieurs thématiques, dont le rapport à la nature et à l'écologie, représenté par l’écrivaine québécoise Gabrielle Filteau-Chiba (La forêt barbelée, Le Castor Astral, 2024) et l’autrice Anouk Lejczyk (Copeaux de bois. Carnets d’une apprentie bûcheronne, Le Panseur, 2023).

Le lien entre humains et non-humains sera abordé par Fanny Chiarello (Spécimens sensibles, Cambourakis, 2023) et Clara Arnaud (Et vous passerez comme des vents fous, Actes Sud, 2023). Les implications de l'IA sur nos interactions et le langage seront discutées par Nathalie Azoulai (Python, POL, 2024) et Émilien Dereclenne (La mécanique papillonne, Allia, 2024).

Littérature de terrain

Le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, une programmation spéciale est prévue avec une performance de lecture par les poétesses Stéphanie Vovor et Selima Attalah, une performance de l’écrivaine Elitza Gueorguieva, et des rencontres avec la journaliste péruvienne Gabriela Wiener, l'historienne Lauren Malka, et la poétesse Rim Battal.

Le festival mettra également en lumière le journalisme narratif et la non-fiction littéraire avec un débat sur la littérature de terrain entre le reporter américain Ted Conover et l’anthropologue brésilienne Aparecida Vilaça.

